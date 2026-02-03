Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 3. február 2026Meniny má Blažej
< sekcia Šport

OBROVSKÁ TRAGÉDIA: Pri nehode zomreli traja mladí hokejisti

.
Na snímke prekrížené hokejky pred Stavely Arena v meste Stavely v kanadskej provincii Alberta v 2. februára 2026. Foto: TASR/AP

Ich osobné vozidlo sa zrazilo s nákladným automobilom.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Stavely 3. februára (TASR) - Traja hokejisti amerického juniorského tímu Southern Alberta Mustangs v pondelok ráno zomreli pri dopravnej nehode cestou na tréning. Ich osobné vozidlo sa zrazilo s nákladným automobilom.

Kráľovská kanadská jazdná polícia (RCMP) oznámila, že k nehode došlo na križovatke pri meste Stavely, približne hodinu od Calgary. Medzi zosnulých patria 18-roční hokejisti JJ Wright a Cameron Casorso a 17-ročný Caden Fine.

K tragickej udalosti sa vyjadrila aj premiérka provincie Alberta Dannielle Smithová. „Celá albertská hokejová rodina s vami stojí v smútku a v modlitbe,“ citovala Smithovú agentúra AP.

Na štadióne Mustangs boli cez stôl prehodené tri bieločervené dresy s menami zosnulých hráčov. Podporu vyjadril aj tím zámorskej NHL Calgary Flames: „Naše myšlienky a modlitby sú so všetkými, ktorí ich poznali.“ Vodič kamiónu utrpel ľahké zranenia.
.

Neprehliadnite

Slovenských lyžiarov vo Švajčiarsku zasypala lavína, jeden zomrel

Zraz hokejistov pred ZOH26 bez Hlavaja, Gernáta a Ružičku, cieľ Top8

KYSEĽ: Univerzitný hokej chceme zlepšovať, Česi sú Amerikou v prášku

JUROVÝCH: Na prevenciu chodí oveľa viac detí ako dospelých poistencov