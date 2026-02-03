< sekcia Šport
OBROVSKÁ TRAGÉDIA: Pri nehode zomreli traja mladí hokejisti
Ich osobné vozidlo sa zrazilo s nákladným automobilom.
Autor TASR
Stavely 3. februára (TASR) - Traja hokejisti amerického juniorského tímu Southern Alberta Mustangs v pondelok ráno zomreli pri dopravnej nehode cestou na tréning. Ich osobné vozidlo sa zrazilo s nákladným automobilom.
Kráľovská kanadská jazdná polícia (RCMP) oznámila, že k nehode došlo na križovatke pri meste Stavely, približne hodinu od Calgary. Medzi zosnulých patria 18-roční hokejisti JJ Wright a Cameron Casorso a 17-ročný Caden Fine.
K tragickej udalosti sa vyjadrila aj premiérka provincie Alberta Dannielle Smithová. „Celá albertská hokejová rodina s vami stojí v smútku a v modlitbe,“ citovala Smithovú agentúra AP.
Na štadióne Mustangs boli cez stôl prehodené tri bieločervené dresy s menami zosnulých hráčov. Podporu vyjadril aj tím zámorskej NHL Calgary Flames: „Naše myšlienky a modlitby sú so všetkými, ktorí ich poznali.“ Vodič kamiónu utrpel ľahké zranenia.
