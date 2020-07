Ramsaymu chýba Slovensko, reprezentácii by chcel pomôcť i ako asistent

Tampa 28. júla (TASR) – Craig Ramsay chce pomôcť slovenskému hokeju a uvažuje o viacerých formách spolupráce. Šesťdesiatdeväťročný kanadský odborník nevylúčil, že by sa vrátil k reprezentácii ako asistent alebo pracoval ako pomocník. Jeho doterajšia zmluva v pozícii hlavného trénera, ktorá mala vypršať po augustovom kvalifikačnom turnaji o postup na ZOH v Pekingu 2022, je v súčasnosti zmrazená. Uviedol to v rozhovore pre portál hockeyslovakia.sk



Ramsay musel svoje poslanie pri slovenskom národnom výbere prerušiť po vypuknutí pandémie nového koronavírusu. Na konci februára sa krátko po Kaufland Cupe v Poprade vrátil za rodinou do USA načerpať sily pred vrcholmi sezóny 2019/2020, no na Slovensko sa už nevrátil.



Po dohode s členmi vedenia Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) sa Ramsay vzdal platu v prospech akútnych potrieb slovenského hokeja v krízovom období. Jeho zmluva mala vypršať v auguste, no Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) medzitým zrušila MS vo Švajčiarsku a olympijskú kvalifikáciu preložila na august 2021. Do konca platnosti súčasnej zmluvy už Ramsay slovenskú reprezentáciu nepovedie.



Prezident SZĽH Miroslav Šatan pred časom naznačil, že s kanadským trénerom o potenciálom predĺžení spolupráce ešte nerokoval. Potvrdil však záujem o jeho služby. "Predpokladám, že s Mirom ešte budeme diskutovať. Prisľúbil som, že Slovensku pomôžem prebojovať sa z kvalifikácie na zimné olympijské hry. Stále mám svoj sľub na mysli. Som otvorený rôznym návrhom na spoluprácu. Ochotne by som sa vrátil na Slovensko a bol možno asistent alebo pracoval ako pomocník. Keďže vždy som si užíval čas strávený na Slovensku, bol by som otvorený takejto diskusii. Ak sa mám vrátiť ešte do diania a urobiť niečo v hokejovom svete, tak iba po návrate na Slovensko," uviedol Ramsay pre hockeyslovakia.sk.



Ramsay stále udržuje kontakty so svojimi priateľmi pod Tatrami a chýbajú mu prechádzky po Bratislave: "Chýba mi hokej a čas na Slovensku. Som v kontakte s niekoľkými priateľmi i kolegami a tiež kamarátmi, ktorých som si na Slovensku našiel. Všetci títo ľudia mi chýbajú. Chýbajú mi tiež prechádzky, vyhliadky v Bratislave, možnosť cestovať po krajine, stretávanie sa s ľuďmi a objavovanie krásnych miest, ktoré máte. Videl som mnoho videí, ktoré ste mi poslali z vášho okolia, napríklad z Vysokých Tatier, čo je skvelé."



Momentálne trávi čas vo svojom domove na Floride s rodinou. I keď sú USA najviac postihnutá krajina pandémiou, v Ramsayho okolí to zatiaľ nie je také dramatické: "Navštevuje ma tu rodina, vnúčatá, som dosť zaneprázdnený, keď sú všetci tu. Čas trávim hraním golfu či plávaním v mojom bazéne. Je tu veľmi horúco a vlhko. V poslednej dobe sme tu mali niekoľko prehánok, blesky i hromy, takže musíte byť opatrení, keď ste vonku. Na Floride síce narastá počet prípadov koronavírusu, ale v mojom okolí máme veľké šťastie. Musíte nosiť rúško, keď idete do obchodu alebo našej reštaurácie, ale celkovo sa nám darí."



V zámorí sa už naplno rozbieha aj hokejové dianie. Reštart najlepšej ligy sveta NHL sa spustí v sobotu 1. augusta, keď sú na programe prvé súťažné zápasy po vyše štyroch mesiacoch. Ešte pred začiatkom predkola play off, respektíve skupín o nasadenie, sa tímy otestujú v prípravných stretnutiach: "Bude zaujímavé, čo sa bude diať v NHL. Je pochopiteľné, že sa chcú dostať do pozornosti verejnosti, potrebujú nejaké príjmy, ale je náročné hrať zápasy na prázdnych štadiónoch. Keď vás povzbudzuje celý štadión, ako na MS v Košiciach, tak je to to, čo na hokeji milujete. No musia nejako začať, a preto želám NHL všetko dobré."



Ramsay na závere poprial ľuďom na Slovensku veľa zdravia: "Želám vám len to dobré, viem, že ste na Slovensku odviedli dobrú robotu s touto pandémiou. Chcem, aby ste boli všetci v bezpečí, zdraví a užili si vašu prekrásnu krajinu."