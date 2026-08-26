Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 26. august 2026Meniny má Samuel
< sekcia Šport

Rankel by sa mal stať novým trénerom nemeckej reprezentácie

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Vernoika Mihaliková

Pre Rankela by malo ísť o prvú úlohu hlavného kouča v trénerskej kariére.

Autor TASR
Mníchov 26. augusta (TASR) - Novým trénerom nemeckej hokejovej reprezentácie by sa mal podľa tamojších médií stať bývalý hráč národného tímu André Rankel. Štyridsaťročný rekordér v počte strelených gólov v nemeckej DEL nahradí vo funkcii Harolda Kreisa, ktorý skončil na poste po nevydarených tohtoročných majstrovstvách sveta.

Pre Rankela by malo ísť o prvú úlohu hlavného kouča v trénerskej kariére. Naposledy pôsobil ako asistent v Eisbärene Berlín. Bývalý reprezentačný útočník si počas kariéry zahral na ZOH 2010 a na siedmich svetových šampionátoch. Nemecká hokejová federácia (DEB) by mala podľa agentúry DPA oznámiť meno nového trénera národného tímu vo štvrtok v Mníchove.
.

Neprehliadnite

RADVANSKÝ: Vízia Slovenska do roku 2040 skúma parametre kvality života

Vláda: Národnú radu by mohlo byť možné odvolať aj ľudovým hlasovaním

Schválili reguláciu sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov

M. Martonová odstúpila z Dozornej rady Energetika Slovensko