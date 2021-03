Rögle rozdrvilo Oskarshamn

SHL - utorok:



Brynäs IF – HC Linköping 2:4



Djurgarden IF – Leksand IF 4:5 pp



Färjestad BK – Växjö Lakers 2:3



HV 71 Jönköping – Frölunda HC 1:3



Rögle BK – Oskarshamn IK 5:1



Skelleftea AIK – Lulea HF 2:1 pp



Štokholm 9. marca (TASR) – Hokejisti Rögle zvíťazili v utorkovom domácom zápase švédskej ligy nad Oskarshamnom 5:1 a na čele tabuľky majú štvorbodový náskok pred Växjö. Tri asistencie zaznamenal najproduktívnejší hráč súťaže Daniel Zaar.