Rosandič a Gríger skórovali proti Sparte a udržali Liberec v sezóne

Česká extraliga - štvrťfinále, 4. zápas:



Bílí Tygři Liberec - Sparta Praha 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)



Góly: 24. Klepiš, 33. Klapka, 51. ROSANDIČ, 60. GRÍGER - 27. Polášek, 55. Pavelka



/stav série: 1:3/



Praha 26. marca (TASR) - Hokejisti tímu Bílí Tygři Liberec znížili stav štvrťfinálovej série play off českej extraligy so Spartou Praha na 1:3, keď zvíťazili v sobotňajšom štvrtom meraní síl 4:2. O dva góly domácich sa postarali slovenskí reprezentanti, obranca Mislav Rosandič a útočník Dávid Gríger.Rosandič v 51. min zvýšil na 3:1, Gríger pridal v poslednej minúte poistku do prázdnej bránky. Piaty duel je na programe v utorok v Prahe.