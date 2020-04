Šéf nemeckej DEL verí, že nová sezóna sa začne v riadnom termíne

Berlín 17. apríla (TASR) - Vedenie nemeckej hokejovej ligy (DEL) verí, že nová sezóna 2020/2021 sa začne podľa plánu 18. septembra. Túto sezónu v Nemecku predčasne ukončili tesne pred začiatkom play off pre pandémiu koronavírusu.



"Plánujeme a riešime veci tak, aby sme včas odštartovali novú sezónu," uviedol pre portál sport1.de generálny riaditeľ súťaže Gernot Tripcke. Verí, že od novej sezóny sa všetko vráti do normálu: "Rozhodne potrebujeme hrať zápasy s divákmi. Inak to nedáva zmysel."



Tripcke dodal, že ak sa nedodrží dátum štartu novej sezóny, je v hre aj skrátená verzia play off.