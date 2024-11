Bývalý bezpečnostný manažér Detvy napadol Gudasa, klub dostal pokutu

Bratislava 21. novembra (TASR) - Senát pre profesionálny hokej Disciplinárnej komisie Slovenského zväzu ľadového hokeja (DK SZĽH) udelil klubu HK Detva pokutu 500 eur za incident, ktorý sa stal v piatok 15. novembra po domácom zápase 16. kola SHL s HK Skalica (4:2). Bývalý bezpečnostný manažér HK Detva Ján Podhorec po konci stretnutia fyzicky napadol hlavného trénera Skalice Lea Gudasa.



"Incident sa odohral hneď po skončení stretnutia v čase, keď si išli tréneri a členovia realizačných tímov podať ruky. Pán Podhorec, ktorý sa nachádzal medzi striedačkami, vstúpil do cesty trénerovi Gudasovi a vrazil do neho ramenom. Tréner Gudas sa ohradil voči pánovi Podhorcovi a odstrčil ho rukami od seba. Nasledovalo vzájomné strkanie sa, a do šarvátky sa pridali ostatní členovia realizačného tímu hostí, aby bránili trénera," uvádza sa v uznesení Senátu pre profesionálny hokej. Pri pokuse o vzájomnú fyzickú konfrontáciu padali obojstranne vulgarizmy. Situáciu sa podarilo upokojiť až za pomoci prítomného člena SBS. "Pomocou chvatu zafixoval pána Podhorca, odtiahol ho z priestoru striedačiek a zabránil tak v pokračovaní útoku. Celý incident trval približne 10 sekúnd."



Vedúci družstva hostí Miroslav Lipovský dodatočne informoval, že Podhorec sa v priebehu tretej tretiny dostal až na striedačku hostí a vulgárne napadol hráča. Klub z Detvy dostal pokutu 500 eur aj vzhľadom na to, že nešlo o prvé takéto previnenie.



Leo Gudas je bývalý československý reprezentant a otec českého obrancu Radka Gudasa, kapitána tímu NHL Anaheim Ducks.