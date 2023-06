Český obranca Ulrych zamieril z Trenčína do Žiliny

Žilina 22. júna (TASR) - Český hokejový obranca Petr Ulrych bude aj v sezóne 2023/2024 pôsobiť na Slovensku. Po šiestich sezónach v najvyššej súťaži zamieril do Slovenskej hokejovej ligy, v ktorej bude obliekať dres Žiliny. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.



Ulrych prišiel v januári 2018 do extraligového Zvolena a v najvyššej súťaži si neskôr tri sezóny obliekal dres Popradu. Ročník 2022/2023 odohral vo farbách Dukly Trenčín. V slovenskej extralige nastúpil celkovo do 297 zápasov, v ktorých nazbieral 70 kanadských bodov za 12 gólov a 58 asistencií.