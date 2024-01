Hokejisti DOXXbet VLCI Žilina zvíťazili nad HK Skalica 3:2

34. kolo Tipos SHL







Aquacity Pikes - HK STEEL TEAM Trebišov 6:2 (2:0, 3:1, 1:1)



Góly: 4. Valigura (Tkáč, Jendek), 14. Stanček, 26. Svitana (Bodnár, Stanček), 30. Sokoli (Dlugoš, Nahalka), 35. Tkáč (Králik, Burzík), 42. Tkáč (Valigura, Jendek) – 23. Valečko (Matis, Lačný), 57. Hamráček (Jacko, Novák). Rozhodovali: Lesay, Mĺkvy - M. Tvrdoň, Ščurka, vylúčení: 2:4, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 121 divákov







Ľubomír Hurtaj, hlavný trénerAquaCity Pikes: „Mali sme výborný vstup do zápasu, skvelý pohyb a množstvo šancí, škoda, že sme nedali gól navyše. Na začiatku druhej tretiny sme si to zbytočným faulom a gólom skomplikovali. Ďalšími premenenými príležitosťami sme sa však dostali do komfortného vedenia. V tretej tretine sme si to už udržali. Som spokojný. Stretnutie bolo v našej réžii, udávali sme tempo, ale najviac ma teší, že hráči už robia veci, ktoré si na videu ukazujeme a chceme hrať. V piatok nás čaká ťažký zápas, musíme sa na neho pripraviť.“



Dušan Kobeľa, hlavný tréner HK STEEL TEAM Trebišov: „Dnes sme neboli pripravení vyhrať tento zápas, Poprad výborne korčuľoval, v prvej tretine sme prehrávali množstvo osobných súbojov, pri každom puku sme boli druhí, vďaka Glosárovi sme prehrávali iba 0:2. Na začiatku druhej časti sme ubránili oslabenie a následne sme v početnej výhode strelili gól. To nás namotivovalo, ale, žiaľ, inkasovali sme, a opäť sme mali dvojgólové manko. Vrátili sme sa k výkonu z prvej tretiny. Poprad pridal ďalšie dva presné zásahy a bolo to už 5:1. Následne sa zápas už len dohrával. Nebolo to dobré, musíme na tento duel čím skôr zabudnúť. Musíme nájsť príčinu, prečo je naša výkonnosť taká kolísavá. Niektoré zápasy hráme vynikajúco a potom príde stretnutie, v ktorom od začiatku ťaháme za kratší koniec.“







DOXXbet VLCI Žilina - HK Skalica 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)



Góly: 26. Lopušan (Jakubík, Rehák), 54. Bezúch (Safaralejev), 57. Šmída (Jansons) – 53. Ventus (Štrauch), 55. Štrauch (Vybiral, Obdržálek). Rozhodovali: Smrek, Synek - janiga, Hanko, vylúčení: 2:2, presilovky: 0:1, oslabenia: 1:0, 1125 divákov







Ernest Bokroš, hlavný tréner Vlci Žilina: „Tri body sme získali až v posledných minútach zápasu. V hre mi chýbali jednoduchšie riešenia pri zakončení. Príležitostí bolo veľmi veľa. Ťažko sa asi dostávame hráčom do hláv a myslím si, že najnáročnejšie súboje ešte len prídu. Sme si vedomí nejakého náskoku, no chýba mi tam väčšia koncentrácia. Z našej strany to bolo povinné víťazstvo.”



Michal Ružička, hlavný tréner HK Skalica: „Podľa môjho názoru sa dnes hral dobrý zápas. Stále to bolo len o jeden gól, akurát škoda, že keď sa nám dvakrát podarilo vyrovnať, inkasovali sme hneď ďalší. Chalani bojovali, dreli celých 60 minút. Mrzí nás, že sme nezískali aspoň ten jeden bod, no ideme ďalej."







HK Gladiators Trnava - HKM Rimavská Sobota 4:3 (3:2, 1:0, 0:1)



Góly: 3. Korím (Múčka, Ružek), 12. Galimov (Jurák, M. Kohút), 18. Holovič (Jurák, Antonov), 22. Múčka – 13. Nazarov (Lenďák, Kivinen), 19. Rákoš (Klajban, Lenďák), 53. Jadrný (Ordzovenský, Cútt). Rozhodovali: Krist, Fridrich - Hajnik, Šramaty, vylúčení: 2:8, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 245 divákov







Roman Straka, asistent trénera HK Gladiators Trnava: „Na psychiku veľmi ťažký zápas. Všetko to bolo o hlavách. Vedeli sme, že sa jedná o šesťbodový duel. Vždy sa nám podarilo odskočiť o dva góly, no super stále znížil. Do poslednej tretiny sme išli s tým, že chceme hrať aktívne, ale tretí hráčsa bude vracať späť. Aj napriek tomu sme inkasovali. Záverečná presilová hra 5 na 3 bola z našej strany veľmi kŕčovitá. Ak by sme v druhej tretine využili tie tri brejky, ktoré sme mali, mohlo to byť pokojnejšie. Za tri body sme radi, bojujeme ďalej."



Andrej Péter, hlavný tréner HKM Rimavská Sobota: „Po prehre s Trebišovom sme si povedali, že v ďalšom dôležitomzápase musíme zmeniť prístup. Žiaľ, od začiatku sme kopili individuálne chyby, po ktorých sme inkasovali, no vždy sme sa dokázali vrátiť do stretnutia. V tretej tretine sme boli odhodlaní zvrátiť nepriaznivý stav. Hokej vo vysokom tempe sa musel divákom páčiť. Znížili sme na rozdiel jedného gólu, išli sme za vyrovnaním, no diskutabilný záver nás stál minimálne bod. V tomto zápase rozhodli skúsenosti na strane Trnavy."







Modré krídla Slovan - HK MŠK Indian Žiar nad Hronom 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)



Góly: 49. Klučiar (Dudáš) – 9. Zorvan (Gábor, Kobolka), 21. Jakúbek (Pač, Lunter), 60. Magdolen. Rozhodovali: Valachovič, Krajčík - P. Tvrdoň, Rehák, vylúčení: 1:4, presilovky a oslabenia: 0:0, 155 divákov







HC Prešov - HC Topoľčany 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)



Góly: 11. D. Kohút (Leščenko, S. Hrabčák), 22. J. Nemec (Sigarev), 54. Toma (Glazkov, Sigarev), 60. S. Hrabčák (D. Kohút, Leščenko). Rozhodovali: Tornay, Tojík - Tomáš, Moravčík, vylúčení: 4:5, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 646 divákov







Tibor Tartaľ, hlavný tréner HC Prešov: „Musím povedať, že sme veľmi radi, ako sme zvládli tento zápas. Výnimočnýbol najmä výkon brankára Richarda Sabola, ktorý strhol momentum zápasu na našu stranu, keď sme stratili koncentráciu."



Vladimír Matejov, asistent trénera HC Topoľčany: „Myslím si, že sme nehrali zle. Chlapci plnili to, čo mali. Výsledok je pre nás trošku krutý. 4:0 vyzerá ako jednoznačný zápas, no prvý aj druhý gól sme dostali po našich šanciach z protiútoku. Keď som dobre počítal, za celých 60 minút sme mali osem dobrých tutoviek a nájazdov. Žiaľ, nepremenili sme ich. Brankár Sabol podal výborný výkon. Chlapci bojovali a kto bol na hokeji, musel vidieť, že to bol takmer vyrovnaný duel."



Bratislava 24. januára (TASR) - Hokejisti DOXXbet VLCI Žilina zvíťazili v 34. kole SHL nad HK Skalica 3:2 a upevnili si post lídra tabuľky.