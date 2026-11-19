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Hokejisti HC Nové Zámky zvíťazili nad JOJ Šport Slovensko 18 7:1
HC Nové Zámky - JOJ Šport Slovensko 18 7:1 (3:1, 3:0, 1:0)
Autor TASR
Nové Zámky 19. novembra (TASR) - Hokejisti HC Nové Zámky zvíťazili vo štvrtkovom vloženom zápase Tipos SHL na domácom ľade nad mladíkmi z JOJ Šport Slovensko 18 vysoko 7:1 a poskočili na šieste miesto tabuľky.
vložený zápas Tipos SHL:
HC Nové Zámky - JOJ Šport Slovensko 18 7:1 (3:1, 3:0, 1:0)
Góly: 12. Tinling (Dowhaniuk), 14. Pončák (Mészáros, Kodhaj), 16. Korím (Šišovský, Belchamber), 25. Belchamber (Tinling), 28. Ondrušek (Kodhaj, Korím), 36. Barilla (Dowhaniuk, Múčka), 51. Kodhaj (Ondrušek) - 18. Mrva (Šiška). Rozhodcovia: Fridrich, Bachúrik - Ščurka, Drblík, vylúčení: 5:3, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 592 divákov.
Nové Zámky: Pončák - Knižka, Dowhaniuk, Mészáros, Korím, Brejčák, Varga - Belchamber, Tinling, Šišovský - Pončák, Ondrušek, Kodhaj - Melicher, Barilla, Múčka - Milata, Šutý, Mráz
SR18: Havel - Škripec, Hoďovský, Filip, Medvec, Žak, Klačanský - Kalousek, Mrva, Šiška - Gonšor, Suja, Melichárek - Čop, Bulík, Ftáček - Krajňák, Strnádel
HC Nové Zámky - JOJ Šport Slovensko 18 7:1 (3:1, 3:0, 1:0)
Góly: 12. Tinling (Dowhaniuk), 14. Pončák (Mészáros, Kodhaj), 16. Korím (Šišovský, Belchamber), 25. Belchamber (Tinling), 28. Ondrušek (Kodhaj, Korím), 36. Barilla (Dowhaniuk, Múčka), 51. Kodhaj (Ondrušek) - 18. Mrva (Šiška). Rozhodcovia: Fridrich, Bachúrik - Ščurka, Drblík, vylúčení: 5:3, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 592 divákov.
Nové Zámky: Pončák - Knižka, Dowhaniuk, Mészáros, Korím, Brejčák, Varga - Belchamber, Tinling, Šišovský - Pončák, Ondrušek, Kodhaj - Melicher, Barilla, Múčka - Milata, Šutý, Mráz
SR18: Havel - Škripec, Hoďovský, Filip, Medvec, Žak, Klačanský - Kalousek, Mrva, Šiška - Gonšor, Suja, Melichárek - Čop, Bulík, Ftáček - Krajňák, Strnádel