< sekcia Šport
Hokejisti HK Skalica zvíťazili nad HC Nové Zámky 4:0
Tromi bodmi za gól a dve asistencie sa na výsledku podieľal skúsený útočník domácich Rastislav Špirko.
Autor TASR
Skalica 19. septembra (TASR) - Hokejisti HK Skalica zvíťazili nad HC Nové Zámky 4:0 v piatkovom zápase 3. kola Tipos Slovenskej hokejovej ligy. Skalica je po troch kolách naďalej bez straty bodu, Novozámčania naopak nebodovali ani v jednom zápase.
Tromi bodmi za gól a dve asistencie sa na výsledku podieľal skúsený útočník domácich Rastislav Špirko. Brankár Richard Alexander Pončák vychytal svoje prvé čisté konto v sezóne.
Tromi bodmi za gól a dve asistencie sa na výsledku podieľal skúsený útočník domácich Rastislav Špirko. Brankár Richard Alexander Pončák vychytal svoje prvé čisté konto v sezóne.
Tipos Slovenská hokejová liga, 3. kolo:
HK Skalica - HC Nové Zámky 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Góly: 19. Špirko (Novajovský, Jurák), 39. Búlik (Špirko, Jurák), 54. Špirko (Novajovský), 59. Obdržálek (Nemec). Rozhodcovia: Valo, Magušin - Vystavil, Rehák, vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 3:0, oslabenia: 1:0, 493 divákov.
Skalica: Pončák - Novajovský, Filip, Janík, Frídel, Škápik, Ventus, Polák - Barcík, Špirko, Jurák - Jurík, Nemec, Obdržálek - Dudáš, Búlik, Duban - Ptáček, Fungáč, Kalcík
Nové Zámky: Ďubek - Krchňavý, Olson, Čajkovič, Korím, Vaverčák, Melicher, Jombík, Suranyi - Hazala, P. Šuty, White - Molnár, Kohút, Kodhaj - M. Šuty, Šimko, Petrík - Barilla, Sulík, Czuczor
HK Skalica - HC Nové Zámky 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Góly: 19. Špirko (Novajovský, Jurák), 39. Búlik (Špirko, Jurák), 54. Špirko (Novajovský), 59. Obdržálek (Nemec). Rozhodcovia: Valo, Magušin - Vystavil, Rehák, vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 3:0, oslabenia: 1:0, 493 divákov.
Skalica: Pončák - Novajovský, Filip, Janík, Frídel, Škápik, Ventus, Polák - Barcík, Špirko, Jurák - Jurík, Nemec, Obdržálek - Dudáš, Búlik, Duban - Ptáček, Fungáč, Kalcík
Nové Zámky: Ďubek - Krchňavý, Olson, Čajkovič, Korím, Vaverčák, Melicher, Jombík, Suranyi - Hazala, P. Šuty, White - Molnár, Kohút, Kodhaj - M. Šuty, Šimko, Petrík - Barilla, Sulík, Czuczor