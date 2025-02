Žiar nad Hronom zvíťazil nad Topoľčanmi 5:2

Tipos SHL - dohrávka 33. kola:



HK Žiar nad Hronom - HC Topoľčany 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)



Góly: 13. Ďaloga (Suľovský), 25. Rais (Fekiač, Gašpar), 28. Ďaloga (Brumerčík, Brnčo), 57. Stűmpel (Magdolen), 59. Brumerčík - 29. Plokhotnik (Melcher), 57. Mikula (Jakubík, Pupák). Rozhodcovia: Čahoj, Valach - Macek, Kováčik, vylúčení: 14:18 na 2 min, najviac Jombík 10 min (nešportové správanie sa), Súľovský 25 minút (pästný súboj, hrubosť), Gábor 5 min (hrubosť) - Sedlák 60 min (nešportové správanie sa, pästný súboj, hrubosť, krosček), Bečka 25 min (pästný súboj, hrubosť), presilovky: 2:0, 0:0, 423 divákov.



Žiar nad Hronom: Trenčan – Kuboš, Rais, Dosek, Pač, Čulík, Brnčo, Dobiš, Jombík – N. Gašpar, Fekiač, Jakúbek – Magdolen, O. Stümpel, Gabor – Suľovský, Brumerčík, Ďaloga – Kúdelka, P. Halama, Rajčan



Topoľčany: Noskovič – Bystričan, Hrenák, Pupák, J. Jakubík, Zubák, Hauser, Chumak, Sedlák – Melcher, Plochotnik, Gergel – Vybiral, Bečka, Mikula – Matej, Gaťár, Piačka – Bajzík, Rojko, Pšenko

hlasy po zápase: /zdroj: hockeyslovakia.sk/



Jerguš Bača, hlavný tréner HK Žiar nad Hronom: „Veľmi dôležitý zápas pre nás. Potrebovali sme sa trošku chytiť po tých nie dobrých výkonoch. Bol to veľký boj a veľmi chaotický zápas. Príliš veľa vylúčení a oslabení. Bolo to celé rozbité, nebol to pekný zápas, ale veľmi dôležité tri body pre nás.“



Vladimír Matejov, hlavný tréner HC Topoľčany: „Myslím, že to bol už od začiatku veľmi hektický zápas. V prvej tretine bolo dosť vylúčených hráčov na oboch stranách. Niektoré vylúčenia boli zbytočné. My sme z tých piatich gólov dostali tri až štyri po našich chybách alebo v oslabení o dvoch hráčov. V tretej tretine za stavu 3:1 sme si vytvorili tlak a mali sme tam aj presilovku 5 na 3, aj 5 na 4, no ten kontaktný sme nedali. Potom sme opäť po našej hrubej chybe inkasovali. Gratulujem domácim k víťazstvu.“

Bratislava 5. februára (TASR) - Hokejisti Žiaru nad Hronom zvíťazili v stredajšej dohrávke 33. kola Tipos SHL nad Topoľčanmi 5:2. V tabuľke im so 76 bodmi patrí tretie miesto, ich súperi majú na konte 59 bodov a sú na šiestej priečke.