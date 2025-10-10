< sekcia Šport
Humenné je novým lídrom súťaže, Trnava s prvou výhrou v sezóne
Prvého tohtosezónneho triumfu sa dočkala Trnava, v ofenzívnej prestrelke zdolala Nové Zámky 7:4.
Autor TASR
Bratislava 10. kolo (TASR) - Hokejisti Humenného sa dostali po 9. kole Tipos Slovenskej hokejovej ligy na čelo tabuľky, keď zvíťazili na ľade Martina 6:3. Využili tak zaváhanie Levíc, tie na domácom ľade prišli o víťaznú sériu, keď prehrali s Dubnicou 0:1.
Prvého tohtosezónneho triumfu sa dočkala Trnava, v ofenzívnej prestrelke zdolala Nové Zámky 7:4. Až samostatné nájazdy museli rozlúsknuť duel Považskej Bystrice so Žiarom nad Hronom, domáci slávili napokon tretí úspech za sebou. Topoľčany ukončili sériu prehier, keď triumfovali nad Skalicou 6:3 a TEBS Bratislava hladko zvíťazil nad Detvou 6:0.
Prvého tohtosezónneho triumfu sa dočkala Trnava, v ofenzívnej prestrelke zdolala Nové Zámky 7:4. Až samostatné nájazdy museli rozlúsknuť duel Považskej Bystrice so Žiarom nad Hronom, domáci slávili napokon tretí úspech za sebou. Topoľčany ukončili sériu prehier, keď triumfovali nad Skalicou 6:3 a TEBS Bratislava hladko zvíťazil nad Detvou 6:0.
Tipos SHL - 9. kolo:
MHA Martin - HC 19 Humenné 3:6 (0:2, 2:2, 1:2)
Góly: 29. Fafrák (Markovič), 31. Nátny (Paulíny, Fujerík), 48. Pacalaj (Markovič) – 18. Vrábeľ (Vaško, Zekucia), 19. Borov (Krajňák, Vaculík), 33. Vrábeľ (Cibák, Vaško), 37. Vrábeľ (Žitný, Vaško), 52. Vrábeľ (Vaško, Žitný), 60. Pavúk (Borov). Rozhodcovia: Korba, Lauff - Šramaty, Drblík, vylúčení: 2:4 na 2 min., presilovky: 2:0 oslabenia: 0:0, 2381 divákov.
Martin: Bernát (37. Novotný) – Burzík, Pacalaj – Jakubík, Gracák – Kalnický, Nátny – Štípala, Fúčela – Barto, Fujerík, Paulíny – Melcher, Uram, Vybíral – Fafrák, Babka, Markovič – Rešetár, Thomka, Stročka
Humenné: Lackovič – Cibák, Zekucia – Jacko, Pavúk – Urban, Pišoja – Kurovskij Vl., Kurovskij Vs. – Vaško, Vrábeľ, Žitný – Ragan, Zhelezkov, Šachvorostov – Toma, Linet, Sokoli – Borov, Krajňák, Vaculík
HK Gladiators Trnava - HC Nové Zámky 7:4 (2:0, 1:1, 4:3)
Góly: 15. Bottán (Holovič, Antonov), 19. Múčka (Haborák), 32. Hanula (Haborák, Klapica), 43. Klapica (Hanula), 46. Holovič (Antonov, Bottán), 48. Antonov (Svitek, Jerofejevs), 51. Antonov (Holovič) – 21. Paul, 42. Frankovič (Šutý), 50. Šutý (Korím), 58. Hazala. Rozhodcovia: Magušin, Zelený - Lepieš, Olle, vylúčení: 2:0 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 235 divákov.
Trnava: Hollý (Yildirim) – Scheuer, Haborák, Jerofejevs, Bottán, Kadirov, Kremnický, Fajnor, Fügersy – Múčka, Holovič, Antonov – Svitek, Jobek, Hanula – Michajlov, Klapica, Achberger – Staňo, Bořuta, Béreš
Nové Zámky: Beržinec (Dubek) – Olson, Botka, Korím, Čajkovič, Melicher, Vaverčák, Hazala, Jombík – white, Czuczor, Paul – Štrauch, Šutý, Csányi – Frankovič, Kohút, Ďuriš – Gonda, Sulík, Kodhaj
HK TAM Levice - TSS GROUP Dubnica 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Gól: 1. Feranec (Maruna, Chatrnúch). Rozhodcovia: Valo, Čahoj - Vystavil, Tvrdoň, vylúčení: 1:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0.
Levice: Maťovčík – Valent, Pač, Pánik, Rais, Bajza, Šiškov, Štrbáň, Hlinka – Sobotka, Král, Vaňo – Chlepčok, Slovák, Bartakovics – Králik, Kupka, Alapuranen – Gellen, Svitana, Ozimák
Dubnica: Kukučka – Pangelov-Juldašev, Hovorka, Babrusev, Chatrnúch, Bečár, Nahalka, Jaroška – Legalin, Švec, Pobežal – Sabadka, Maruna, Feranec – Vaňo, Beňačka, Haščič – Ružek, Ďuriš, Janík
HC MUŠLA Topoľčany - HK Skalica 6:3 (2:2, 2:1, 2:0)
Góly: 2. Gergel (Hruška, Stránský), 9. Ožvald (Šišovský, Stránský), 26. Hurtaj (Janča, Gergel), 36. Šišovský (Ožvald, Stránský), 53. Lušňák, 58. Lušňák (Piačka, Bystričan) – 8. Nemec (Obdržálek, Jurík), 17. Filip (Nemec, Obdržálek), 23. Jurák (Búlik, Novajovský). Rozhodcovia: Adamec, Staňo - Hanko, Nosek, vylúčení: 2:1 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 430 divákov.
Topoľčany: Noskovič (Gažik) – Ejem, Benko, Sedlák, Bystričan, Štefanka, Sabo, Hruška, Bajzík – Bečka, Piačka, Lušňák – Ožvald, Stránský, Šišovský – Janča, Hurtaj, Gergel – Pšenko, Mamonov, Matej
Skalica: Pončák (26. Lietava) – Novajovský, Filip, Janík, Frídel, Hudec, Kubíček, Polák, Ptáček – Barcík, Špirko, Jurák – Jurík, Nemec, Obdržálek – Dudáš, Búlik, Podolinský – Šátek, Fungáč, Duban
HK ‘95 Považská Bystrica - HK Žiar nad Hronom 4:3 pp a sn (2:2, 0:0, 1:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 9. Galimov (Belic, Rajnoha), 20. Ligas (Tománek, Zlocha), 60. Omelka (Zlocha) – 9. Melicher (Zubák, Sládok), 11. Lopušan (Suľovský, Brumerčík), 42. Stupka (Babeliak), rozh. sam. nájazd - Beták. Rozhodcovia: Kalina, Valach - Ščurka, Kováčik vylúčení: 3:3 na 2 min., navyše: Sládok (Žiar) 5 min + DKZ za bitku, presilovky a oslabenia: 0:0, 403 divákov.
Považská Bystrica: Kaľavský – Urbánek, J.Zlocha, Tománek, Ligas, Belic, Štefánik, Židek, Zemko – Beták, Nahálka, Omelka – Rojko, A.Zlocha, L.Ďurkech – Galimov, J.Ďurkech, Rajnoha – Čurlej, Putala, Hrenák
Žiar nad Hronom: Trenčan – Hraško, Dosek, Sládok, Zubák, Čulík, Fecko, Baláži, Matula – Mikula, Uski, Rajčan – Stupka, Babeliak, Magdolen – Suľovský, Brumerčík, Lopušan – Kylnár, Gašpar, Melicher
HC BIT markets TEBS Bratislava - HK Detva 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)
Góly: 20. Zahradník (Bodnár, Kršák), 39. Lupták (Jendek, Škultéty), 40. Géci (Hamráček, Jakubík), 44. Jendek (Hamráček, Kršák), 45. Zahradník (Buc, Knižka), 50. Škultéty (Hamráček, Jendek). Rozhodcovia: Moller, Vido - Bezák, Ševčík, vylúčení: 6:2 na 2 min. navyše: Bodnár - Šechný obaja 10 min. za nešportové správanie, presilovky a oslabenia: 0:0, 83 divákov.
Bratislava: Vojvoda – Kršák, Luža, Knižka, Škultéty, Innanmaa, Volkov, Mikulec, Taliga – Včelka, Jakubík, Hamráček – Bodnár, Petráš, Samadov – Lupták, Jendek, Ridzoň – Géci, Buc, Zahradník
Detva: Gajan (50. Vrabeľ) – Varga, Myšiak, Gallo, Štec, Lörincz, Bais – Nauš, Jamrich, Surový – Kalousek, R. Šechný, Danielčák – Safaraleev, Hudec, Hukel – Dobiš, Križan, J. Šechný
MHA Martin - HC 19 Humenné 3:6 (0:2, 2:2, 1:2)
Góly: 29. Fafrák (Markovič), 31. Nátny (Paulíny, Fujerík), 48. Pacalaj (Markovič) – 18. Vrábeľ (Vaško, Zekucia), 19. Borov (Krajňák, Vaculík), 33. Vrábeľ (Cibák, Vaško), 37. Vrábeľ (Žitný, Vaško), 52. Vrábeľ (Vaško, Žitný), 60. Pavúk (Borov). Rozhodcovia: Korba, Lauff - Šramaty, Drblík, vylúčení: 2:4 na 2 min., presilovky: 2:0 oslabenia: 0:0, 2381 divákov.
Martin: Bernát (37. Novotný) – Burzík, Pacalaj – Jakubík, Gracák – Kalnický, Nátny – Štípala, Fúčela – Barto, Fujerík, Paulíny – Melcher, Uram, Vybíral – Fafrák, Babka, Markovič – Rešetár, Thomka, Stročka
Humenné: Lackovič – Cibák, Zekucia – Jacko, Pavúk – Urban, Pišoja – Kurovskij Vl., Kurovskij Vs. – Vaško, Vrábeľ, Žitný – Ragan, Zhelezkov, Šachvorostov – Toma, Linet, Sokoli – Borov, Krajňák, Vaculík
HK Gladiators Trnava - HC Nové Zámky 7:4 (2:0, 1:1, 4:3)
Góly: 15. Bottán (Holovič, Antonov), 19. Múčka (Haborák), 32. Hanula (Haborák, Klapica), 43. Klapica (Hanula), 46. Holovič (Antonov, Bottán), 48. Antonov (Svitek, Jerofejevs), 51. Antonov (Holovič) – 21. Paul, 42. Frankovič (Šutý), 50. Šutý (Korím), 58. Hazala. Rozhodcovia: Magušin, Zelený - Lepieš, Olle, vylúčení: 2:0 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 235 divákov.
Trnava: Hollý (Yildirim) – Scheuer, Haborák, Jerofejevs, Bottán, Kadirov, Kremnický, Fajnor, Fügersy – Múčka, Holovič, Antonov – Svitek, Jobek, Hanula – Michajlov, Klapica, Achberger – Staňo, Bořuta, Béreš
Nové Zámky: Beržinec (Dubek) – Olson, Botka, Korím, Čajkovič, Melicher, Vaverčák, Hazala, Jombík – white, Czuczor, Paul – Štrauch, Šutý, Csányi – Frankovič, Kohút, Ďuriš – Gonda, Sulík, Kodhaj
HK TAM Levice - TSS GROUP Dubnica 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Gól: 1. Feranec (Maruna, Chatrnúch). Rozhodcovia: Valo, Čahoj - Vystavil, Tvrdoň, vylúčení: 1:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0.
Levice: Maťovčík – Valent, Pač, Pánik, Rais, Bajza, Šiškov, Štrbáň, Hlinka – Sobotka, Král, Vaňo – Chlepčok, Slovák, Bartakovics – Králik, Kupka, Alapuranen – Gellen, Svitana, Ozimák
Dubnica: Kukučka – Pangelov-Juldašev, Hovorka, Babrusev, Chatrnúch, Bečár, Nahalka, Jaroška – Legalin, Švec, Pobežal – Sabadka, Maruna, Feranec – Vaňo, Beňačka, Haščič – Ružek, Ďuriš, Janík
HC MUŠLA Topoľčany - HK Skalica 6:3 (2:2, 2:1, 2:0)
Góly: 2. Gergel (Hruška, Stránský), 9. Ožvald (Šišovský, Stránský), 26. Hurtaj (Janča, Gergel), 36. Šišovský (Ožvald, Stránský), 53. Lušňák, 58. Lušňák (Piačka, Bystričan) – 8. Nemec (Obdržálek, Jurík), 17. Filip (Nemec, Obdržálek), 23. Jurák (Búlik, Novajovský). Rozhodcovia: Adamec, Staňo - Hanko, Nosek, vylúčení: 2:1 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 430 divákov.
Topoľčany: Noskovič (Gažik) – Ejem, Benko, Sedlák, Bystričan, Štefanka, Sabo, Hruška, Bajzík – Bečka, Piačka, Lušňák – Ožvald, Stránský, Šišovský – Janča, Hurtaj, Gergel – Pšenko, Mamonov, Matej
Skalica: Pončák (26. Lietava) – Novajovský, Filip, Janík, Frídel, Hudec, Kubíček, Polák, Ptáček – Barcík, Špirko, Jurák – Jurík, Nemec, Obdržálek – Dudáš, Búlik, Podolinský – Šátek, Fungáč, Duban
HK ‘95 Považská Bystrica - HK Žiar nad Hronom 4:3 pp a sn (2:2, 0:0, 1:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 9. Galimov (Belic, Rajnoha), 20. Ligas (Tománek, Zlocha), 60. Omelka (Zlocha) – 9. Melicher (Zubák, Sládok), 11. Lopušan (Suľovský, Brumerčík), 42. Stupka (Babeliak), rozh. sam. nájazd - Beták. Rozhodcovia: Kalina, Valach - Ščurka, Kováčik vylúčení: 3:3 na 2 min., navyše: Sládok (Žiar) 5 min + DKZ za bitku, presilovky a oslabenia: 0:0, 403 divákov.
Považská Bystrica: Kaľavský – Urbánek, J.Zlocha, Tománek, Ligas, Belic, Štefánik, Židek, Zemko – Beták, Nahálka, Omelka – Rojko, A.Zlocha, L.Ďurkech – Galimov, J.Ďurkech, Rajnoha – Čurlej, Putala, Hrenák
Žiar nad Hronom: Trenčan – Hraško, Dosek, Sládok, Zubák, Čulík, Fecko, Baláži, Matula – Mikula, Uski, Rajčan – Stupka, Babeliak, Magdolen – Suľovský, Brumerčík, Lopušan – Kylnár, Gašpar, Melicher
HC BIT markets TEBS Bratislava - HK Detva 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)
Góly: 20. Zahradník (Bodnár, Kršák), 39. Lupták (Jendek, Škultéty), 40. Géci (Hamráček, Jakubík), 44. Jendek (Hamráček, Kršák), 45. Zahradník (Buc, Knižka), 50. Škultéty (Hamráček, Jendek). Rozhodcovia: Moller, Vido - Bezák, Ševčík, vylúčení: 6:2 na 2 min. navyše: Bodnár - Šechný obaja 10 min. za nešportové správanie, presilovky a oslabenia: 0:0, 83 divákov.
Bratislava: Vojvoda – Kršák, Luža, Knižka, Škultéty, Innanmaa, Volkov, Mikulec, Taliga – Včelka, Jakubík, Hamráček – Bodnár, Petráš, Samadov – Lupták, Jendek, Ridzoň – Géci, Buc, Zahradník
Detva: Gajan (50. Vrabeľ) – Varga, Myšiak, Gallo, Štec, Lörincz, Bais – Nauš, Jamrich, Surový – Kalousek, R. Šechný, Danielčák – Safaraleev, Hudec, Hukel – Dobiš, Križan, J. Šechný