Humenné zvíťazilo v šlágri v Prešove 1:0, na čele je Dubnica

13. kolo Tipos SHL:

HK Skalica - HK STEEL TEAM Trebišov 4:2 (3:0, 0:1, 1:1)



Góly: 2. Šachvorostov (Bíly, Špirko), 8. Legalin, 11. Šachvorostov (Hujsa, Špirko), 57. Jurík (Novák, Kuba) – 32. Novák (Novák, Komloš), 53. Kylnar. Rozhodovali: Synek, Valo – Olle, Bezák, vylúčení: 2:3, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 498 divákov



Skalica: Beržinec – J. Urban, M. Novák, Bíly, Kubát, Škápik, Polák, Podolinský, Janík – Kuba, J. Jurík, Obdržálek – Šachvorostov, Špirko, Legalin – Stupka, Hujsa, Kotvan – Jurák, Búlik, Šátek



Trebišov: Jurčák – Štec, J. Marcinko, Béreš, Soveľ, S. Droppa, Valečko, Tóth, R. Novák – Hajnik, Kylnar, I. Novák – Nagy, Romanov, Chismatullin – Z. Novák, Barna, Komloš – Olejník

hlasy po zápase /zdroj: hockeyslovakia.sk/:



Leo Gudas, hlavný tréner HK Skalica: "Myslím si, že dnes sme hrali perfektne prvú tretinu a potom sme to trochu pokazili v druhej a tretej tretine. Získali sme však tri body a sme za to radi, pretože nás to posúva v tabuľke vyššie."



Dušan Kobeľa, hlavný tréner HK STEEL TEAM Trebišov: "Mali sme veľmi zlý začiatok. Neviem, či hráči v prvej tretine už mysleli na reprezentačnú prestávku, alebo to bolo spôsobené dlhou cestou. V druhej tretine súper poľavil a trochu nás podcenil, čo sme využili jedným gólom. Tretia tretina bola vyrovnanejšia. Domáci nám pomohli vlastným gólom, bohužiaľ, na body to nevyšlo. Ešte skôr, ako sme sa dostali k power play, sme inkasovali a potom sa už len dohrávalo."



HC TEBS Bratislava - HK Žiar nad Hronom 4:5 (1:0, 2:4, 1:1)



Góly: 11. Jakubík (Géci, Sulík), 22. Volkov (Včelka), 32. Haborák (Kremnický, Jakubík), 48. Zahradník (Fabuš, Vidovič) – 26. Jakúbek (Magdolen, Fekiač), 27. Gašpar (Jakúbek, Magdolen), 28. Súľovský (Šramaty, Gabor), 39. Rais (Jakúbek, Fekiač), 45. Rais (Fekiač, Gašpar). Rozhodovali: Krist, Vido – Šramaty, Ščurka, vylúčení: 7:7, navyše: Kuboš (Žiar) 10 minút za nešportové správanie sa, presilovky: 1:3, oslabenia: 0:0



Bratislava: Andrisík – Fabuš, Vidovič, Škultéty, Ličko, Innanmaa, Haborák, Volkov, Kremnický – Géci, I. Jakubík, Zahradník – Godmere, Fungáč, Uram – Štetka, Bodnár, Včelka – Samadov, Šechný, Sulík



Žiar nad Hronom: Trenčan – Kobolka, Rais, Jombík, Čulík, Kuboš, Pač, Fecko, P. Halama – N. Gašpar, V. Fekiač, Jakúbek – Magdolen, O. Stümpel, Ďaloga – Gabor, Šramaty, Suľovský – L. Lunter, Brumerčík, Rajčan

TSS GROUP Dubnica - HK Gladiators Trnava 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)



Góly: 11. Haščic (Trška), 38. Haščák (Tybor, Haščič), 41. Trška (Haščič, Pobežal). Rozhodovali: Valach, Lesay – M. Tvrdoň, Ševčík, vylúčení: 3:6, navyše: Chatrnúch - Kadyrov obaja 5+DKZ za hrubosť, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 464 divákov



Dubnica: Lietava – E. Švec, Trška, Burzík, Babrusiov, Chatrnúch, Hřebíček, Beňačka, Bečár – Haščič, J. Švec, Šišovský – Tybor, J. Haščák, Kluka – M. Pobežal, Ďuriš, Nemček – Maruna, Vaňo, Lopušan



Trnava: Hollý – Bystroň, Ejem, Janík, Kadyrov, Konrád, Lopejský – Trubač, Antonov, Kukumberg ml. – Ožvald, R. Petráš, F. Molnár – Kočka, Ferenyi, Piskariov

hlasy po zápase /zdroj: hockeyslovakia.sk/:



Peter Kopecký, asistent trénera TSS GROUP Dubnica: "Zápas dnes rozhodla naša efektivita v presilovkách. V prvej presilovke to bola individuálna akcia Haščiča. V druhej tretine sme sa presadili po peknej kombinácii hráčov do prázdnej bránky. V tretej tretine sme opäť skórovali v presilovke. Taktiež chcem vyzdvihnúť bezgólového Lietavu."



Roman Kukumberg, hlavný tréner HK Gladiators Trnava: "V tomto zápase nemám chalanom čo vytknúť. Bola tam bojovnosť, chcenie len, bohužiaľ, v koncovke sa trápime. To je jediná vec, ktorá nás brzdí, aby sme začali vyhrávať zápasy. Mali sme veľa šancí. Je mi to ľúto, pretože na každú akciu sa chalani nadrú, len im to tam nenapadá. Stále však verím, že príde nakopnutie a zápasy sa začnú vyvíjať v náš prospech."

HK ‘95 Považská Bystrica - HK DOXXbet Detva 4:3 (2:1, 2:2, 0:0)



Góly: 10. Rehák (Tománek, Zemko), 14. Rehák (Tománek, Halama), 25. Lušňák (Jakubec, Krajč), 36. Zaťko (Cíger) – 6. Klíma (Petran, Gron), 22. Chlepčok (Klíma), 38. Zorvan (Klíma, Danko). Rozhodovali: Smrek, Kalina – Jurčiak, Beniač, vylúčení: 4:5, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 566 divákov



Považská Bystrica: Maťovčík – Zaťko, L. Ďurkech, Nahálka, Omelka, Putala, Scheuer, A. Zlocha, Meszároš – Tománek, M. Halama, Rehák – Lušňák, Krajč, Jakubec – Cíger, Král, L. Urbánek – Ligas, Rufati, Zemko



Detva: Bernát – Račko, Petran, Zorvan, Danko, Myšiak, Dosek, Bais – Paulíny, T. Klíma, Kalousek – Chlepčok, Jamrich, Dvonč – Živický, Senčák, S. Gron ml. – Kalamár, M. Hudec, Malček

hlasy po zápase /zdroj: hockeyslovakia.sk/:



Jakub Ručkay, hlavný tréner HK ’95 Považská Bystrica: "Ďakujem chlapcom za získané tri body. Trochu ma mrzí naša koncentrácia v zápasoch proti súperom z nižšej polovice tabuľky, ale na to sa história nepýta. V tabuľke to máme dobre rozohraté, ideme si oddýchnuť, zamakať a pripraviť sa na ďalšiu časť sezóny, v ktorej verím, že sa nám bude dariť tak ako doteraz."



Richard Šechný, hlavný tréner HK Detva: "Úvod zápasu z našej strany nebol ideálny, ale od druhej tretiny sme hrali svoj hokej a myslím si, že v treťom dejstve sme boli určite lepším mužstvom. Bohužiaľ, nepremenili sme šance, presilovú hru o dvoch hráčov ani trestné strieľanie, a tak sme opäť bez bodu."

HC Prešov - HC 19 Humenné 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)



Gól: 48. Safaralejev (Vrábeľ, Vaško). Rozhodovali: Čahoj, Tornay – Riš, Janiga, vylúčení: 5:5, presilovky a oslabenia: 0:0, 2548 divákov



Prešov: Ovečka – Novota, Glazkov, Pavúk, Cibák, Novický, Malina, Maliňák, Nátny – Hrabčák, Suja, Leščenko – Peresunko, Matej Paločko, M. Haščák – Hamráček, Frič, Jokeľ – Horvát, Krajňák, Chalupa



Humenné: Durný – Jacko, Ťavoda, Ragan, J. Pišoja, Zekucia, Knižka, Šimon, J. Bartoš – Vaško, Vrábeľ, Safaralejev – Surový, Železkov, Zigo – Borov, Toma, Przygodzki – Stanček, Thomka, Sokoli

hlasy po zápase /zdroj: hockeyslovakia.sk/:



Rudolf Jurčenko, hlavný tréner HC Prešov: "Fanúšikovia nám dnes vytvorili vynikajúcu atmosféru, o to viac nás mrzí, že sme sa nedokázali presadiť. Našim chlapcom sa nedá uprieť snaha, išli si za víťazstvom, ale dnes to bolo na víťazstvo málo."



Tibor Tartaľ, hlavný tréner HC 19 Humenné: "Skvelý zápas v úžasnej atmosfére od fanúšikov oboch strán. V prvej tretine sme si veľmi dobre kúpili zápasový čas, dobre sme forčekovali, nedávali sme súperovi priestor a zvládli sme ťažké okamihy. Smerom do tretej tretiny sme si povedali, že rozhodne jeden moment, jedna strela, náš hlad. O zvyšok sa postaral skvelý Roman Durný. Na záver, neskutočnú energiu nám dodal náš kotol za našou bránkou."

HC Topoľčany - HK TAM Levice 5:2 (0:1, 1:1, 4:0)



Góly: 25. Bečka (Vybiral), 48. Plochotnik (Melcher), 50. Melcher (t.s.), 51. Mikula (Bečka), 58. Gergel (Plochotnik) - 19. Štefanka (Svitana, Bartakovics), 29. Alapuranen (Čunderlík, Kupka). Rozhodovali: Mĺkvy, Bachúrik - Šramaty, Nosek, vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 780 divákov.



Topoľčany: Noskovič – Pupák, Malina, Dachnovskij, Bystričan, Zubák, Hauser, Hrenák, Sedlák – Vybiral, Bečka, Mikula – Melcher, Plochotnik, Gergel – Matej, Piačka, Pšenko – Benko, Gaťár, Gajdica



Levice: Mičík – L. Pánik, Kalman, M. Hlinka, J. Štefanka, Korím, Bajza – Bartakovics, R. Svitana, Tábi – Králik, Kupka, Alapuranen – Berčík, Čunderlík, A. Nemec – Pohl, Šutý, K. Križan



hlasy po zápase /zdroj: hockeyslovakia.sk/:



Vladimír Matejov, hlavný tréner HC Topoľčany: "Opäť sme nezačali dobre, súpera sme dostali na koňa, ale, chvalabohu, že dnes to nebolo 0:3. Súpera sme sa snažili vždy dotiahnuť, čo sa nám aj podarilo. Do tretej tretiny sme išli s tým, že pred prestávkou chceme uhrať tri body doma. Podarilo sa nám to a chlapcom gratulujem k víťazstvu."



Martin Baran, hlavný tréner HK TAM Levice: "V prvom rade chcem pogratulovať domácim k víťazstvu, za tú tretiu tretinu si to zaslúžia. Aj napriek tomu, že sme neodohrali dobrý zápas, tak sme boli po dvoch tretinách stále v hre. Pod tlakom súpera a nejakou naivitou sme chceli vytvoriť niečo nové, sme spravili chyby, ktoré súper potrestal."



Bratislava 30. októbra (TASR) - Hokejisti Humenného zvíťazili v stredajšom šlágri 13. kola Tipos Slovenskej hokejovej ligy na ľade Prešova pred 2548 divákmi 1:0. Dosiahli ôsmy triumf v rade, po ktorom preskočili svojho súpera na druhom mieste tabuľky. Prešov, ktorý po odvolaní hlavného trénera Ľubomíra Hurtaja viedol Rudolf Jurčenko, prehral po štyroch víťazných zápasoch. Jediný gól duelu strelil v 48. minúte Igor Safaralejev.Do čela tabuľky poskočili hráči Dubnice, ktorí v domácom zápase s Trnavou odčinili prehru v Leviciach 1:3. Po výsledku 3:0 majú z uplynulých ôsmich zápasov sedem víťazstiev a náskok jeden bod na Humenné aj Prešov. Trnava prehrala štvrtý duel za sebou.Skalica na domácom ľade zdolala Trebišov 4:2 v zápase, v ktorom si oba tímy predĺžili série. Víťazná Skaličanov trvá už päť stretnutí, Trebišov prehral v deviatich zápasoch v rade a naďalej je na poslednom mieste tabuľkyNedarí sa ani hráčom Detvy, ktorí si na ľade Považskej Bystrice pripísali šiestu prehru v sérii. Hráči TEBS Bratislava prehrali tretí domáci zápas za sebou, tentoraz si z ich ľadu odniesli všetky body hráči Žiaru nad Hronom.streda 30. októbrautorok 29. októbra: