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Levice si poradili s Považskou Bystricou 4:1, Slovák s hetrikom
HK Levice – HK '95 Považská Bystrica 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Hokejisti Levíc vyhrali v utorňajšom zápase 15. kola Tipos Slovenskej hokejovej ligy nad Považskou Bystricou 4:1. Pri všetkých góloch bol Marek Slovák, ktorý si pripísal tri góly a asistenciu. Levice sú na jedenástom mieste, o desať bodov pred predposlednou Považskou Bystricou.
Tipos SHL - 15. kolo:
HK Levice – HK '95 Považská Bystrica 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
Góly: 3. Slovák (Teltsov), 14. Sisik (Slovák, Teltsov), 46. Slovák (Teltsov, Voronin), 58. Slovák (Ligas) - 43. Pobežal (Ďurkech, Galimov). Rozhodovali: Bogdaň, Zelený - Moravčík, Haringa, vylúčení: 6:4 na 2 min, S. Jasečko (Levice) 10 min. za nešportové správanie, presilovky: 0:1; oslabenia: 0:0, 511 divákov
HK Levice – HK '95 Považská Bystrica 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
Góly: 3. Slovák (Teltsov), 14. Sisik (Slovák, Teltsov), 46. Slovák (Teltsov, Voronin), 58. Slovák (Ligas) - 43. Pobežal (Ďurkech, Galimov). Rozhodovali: Bogdaň, Zelený - Moravčík, Haringa, vylúčení: 6:4 na 2 min, S. Jasečko (Levice) 10 min. za nešportové správanie, presilovky: 0:1; oslabenia: 0:0, 511 divákov