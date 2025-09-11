< sekcia Šport
Na štarte 33. ročníka je opäť 12 tímov, novinkou je baráž o extraligu
Do súťaže sa prvýkrát od roku 2016 vrátili Nové Zámky, ktoré po sezóne 2024/2025 vypadli z extraligy.
Autor TASR
Bratislava 11. septembra (TASR) - Druhá najvyššia slovenská hokejová súťaž odštartuje 1. kolom v nedeľu 14. septembra, no prvý zápas 33. ročníka bol na programe už vo štvrtok. V Tipos Slovenskej hokejovej lige (SHL) sa rovnako ako vlani predstaví 12 tímov, ktoré doplní slovenská „osemnástka.“ Tá bude hrať tzv. vložené zápasy, pričom sezónu začala duelom v Humennom.
Zápasy slovenských mladíkov budú opäť súčasťou projektu „Školy idú na repre,“. Ten spočíva v stretnutiach, ktorých časy sú prispôsobené na dopoludňajšie hodiny. „Osemnástka“ bude zároveň pôsobiť aj v extralige juniorov.
Do súťaže sa prvýkrát od roku 2016 vrátili Nové Zámky, ktoré po sezóne 2024/2025 vypadli z extraligy. Do nej naopak postúpil Prešov. V druhej najvyššej súťaži už nefiguruje Trebišov, ktorý vypadol a nahradil ho tím z Martina.
V SHL sa rovnako ako vlani predstaví 12 mužstiev, ktoré doplní „osemnástka“ pod oficiálnym názvom JOJ Šport Slovensko 18. Až do 18. decembra odohrá prvú polovicu (tj 12 zápasov) na klziskách súperov, pričom takmer vždy pôjde o štvrtkový termín. Výnimkou bude iba zápas v Topoľčanoch v utorok 28. októbra. Zverenci Martina Dendisa budú hrať domáce zápasy v Piešťanoch, prvý 18. decembra.
Do programu druhej najvyššej súťaže sa po niekoľkých rokoch vrátila baráž, takže tímy SHL už nebudú mať istotu priameho postupu na základe triumfu vo vyraďovacej časti. Do štvorčlennej skupiny sa okrem dvoch najslabších tímov extraligy dostanú aj dva najlepšie zo SHL. V súbojoch doma-vonku sa popasujú o dve postupové miestenky. V druhej najvyššej súťaži je na programe 44 kôl základnej časti, po ktorých sa uskutoční play off. Tímy odohrajú celkovo 46 zápasov dlhodobej časti, keďže ich čakajú aj po dva zápasy (doma-vonku) so slovenskou „osemnástkou.“ Priamy postup do štvrťfinále play off si vybojuje šesť najlepších tímov základnej časti, ktorá sa skončí 20. februára. Mužstvá umiestnené na 7. - 10. mieste absolvujú kvalifikáciu o postup do play off. Tá sa však už nebude hrať na tri víťazné zápasy, ale iba na dva. Následné štvrťfinále sa bude hrať na tri víťazné zápasy, semifinále na štyri. Tímy odohrajú v baráži 12 kôl, pričom prvé je na programe 27. marca, posledné 24. apríla.
Rovnako ako v nedávnych rokoch, aj tentoraz bude po nerozhodnom výsledku v riadnom hracom čase nasledovať 5-minútové predĺženie. Ak v ňom neskóruje žiadny z tímov, rozhodnutie prinesú samostatné nájazdy. Pri rovnosti bodov v konečnej tabuľke rozhodnú o poradí vzájomné zápasy a následne skóre.
program 1. kola Tipos Slovenskej hokejovej ligy:
nedeľa, 14. septembra:
HC 19 Humenné - HC Nové Zámky /14.00/
HK Skalica - HK 95 Považská Bystrica /16.00/
HC Topoľčany - HC BIT markets TEBS Bratislava /16.00/
HK Žiar nad Hronom - TSS Group Dubnica nad Váhom /16.00/
HK Detva - HK Gladiators Trnava /17.00/
HK TAM Levice - MHA Martin /17.00/
