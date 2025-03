Považská Bystrica postúpila do štvrťfinále, v sérii vyhrala 3:2

Tipos SHL - kvalifikácia o play off:



štvrtý zápas /na 3 víťazstvá/:



HK ‘95 Považská Bystrica - HC TEBS Bratislava 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)



Góly: 11. Ligas (Tománek, Zaťko), 34. Král (Lušňák, Ďurkech), 38. Cíger (Urbánek, Zlocha). Rozhodcovia: J. Konc ml., Krajčík - Hajnik, Staššák, vylúčení: 5:8 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 784 divákov.



/konečný stav série 3:2, Považská Bystrica postúpila do štvrťfinále/

Bratislava 14. marca (TASR) - Hokejisti Považskej Bystrice postúpili do štvrťfinále play off Tipos SHL. V rozhodujúcom piatom stretnutí kvalifikácie zdolali TEBS Bratislava 3:0. Považania sa vo štvrťfinále stretnú so Žiarom nad Hronom.