Prešov povedie Lotyš Skudra, nahradil Kaspera

Prešov 7. marca (TASR) - Hokejistov HC Prešov povedie v zostávajúcej časti sezóny Lotyš Peteris Skudra. Na striedačke víťaza základnej časti Tipos Slovenskej hokejovej ligy nahradil Kanaďana Stevea Kaspera, ktorý v klube nedávno náhle skončil pre rodinné dôvody. Klub informoval o novom kormidelníkovi na oficiálnej webstránke.



Kasper skončil v Prešove pred záverečným kolom základnej časti. V ňom viedli tím Marek Zagrapan a Rudolf Jurčenko, no najväčší favorit súťaže vstúpi do vyraďovačky s novým kormidelníkom. Skudra pôsobil v sezóne 2024/2025 v Liptovskom Mikuláši, no nedávno, keď bolo zrejmé, že tím obsadí 11. miesto a po základnej časti sa preň sezóna skončí, s ním vedenie klubu ukončilo spoluprácu. V novom pôsobisku ho čaká nová výzva.



"V prvom rade chcem poďakovať majiteľom klubu za túto príležitosť a možnosť stať sa súčasťou tohto tímu a tejto organizácie pred najvzrušujúcejšou časťou sezóny, ktorou je play off. Prijímam túto zodpovednosť a uvedomujem si, že tím a celá organizácia robia všetko, čo je v ich silách, aby postúpili do extraligy. Pre mňa ako trénera je skvelé, že môžem byť súčasť klubu s takými veľkými ambíciami. Myslím si, že tím odviedol vynikajúcu prácu v základnej časti, zaistil si prvé miesto v tabuľke a s ním aj výhodu domáceho ľadu do play off. Je dôležité, že najdôležitejšie zápasy budeme hrať pred našimi fanúšikmi a s ich dôležitou podporou. Viem, že diváci poháňajú tím a očakávajú len tie najlepšie výsledky," konštatoval Skudra.