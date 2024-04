Prešov vyhral v Považskej Bystrici 5:4

semifinále play off Tipos SHL - štvrtý zápas /na 4 víťazstvá/:



HK ‘95 Považská Bystrica - HC Prešov 4:5 pp (3:1, 0:1, 1:2 - 0:1)



Góly: 15. Meszároš (Sádecký, Zemko), 15. Ligas (Vorona, Omelka), 20. Ligas (Ďurkech, Tománek), 57. Ďurkech (Urbánek, Jakubec) – 16. Ščurko (Jendroľ, Jerofejevs), 32. Jerofejevs (Leščenko, Sigarev), 51. Leščenko (Kohút), 60. Hrabčák (Jerofejevs, Sigarev), 61. Vrábeľ. Rozhodovali: Bachúrik, Kalina – Junek, Janiga, vylúčení: 6:5 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 2128 divákov.



/stav série: 1:3/

Jakub Ručkay, hlavný tréner HK´95 Považská Bystrica: „Mužstvu nemám čo vytknúť. Bojovali sme, šli za hranicu svojich možností a schopností. Žiaľ, v závere to nevyšlo. Inkasovali sme pri hre 6 na 5, ale chlapcom patrí vďaka za predvedenú hru, hrali výborný hokej, miestami sme súpera dokonca tlačili. Prvá tretina mala náboj a grády, ako by som si predstavoval. Pevne verím, že to Prešovu nedáme zadarmo a ešte sa budeme snažiť vrátiť sériu do Považskej Bystrice.“



Tibor Tartaľ, hlavný tréner HC Prešov: „Najskôr musím pochváliť Považskú Bystricu. Prinútili nás siahnuť si až na dno síl. Absolútny rešpekt však vyslovujem nášmu tímu. Ukázali sme charakter a oddanosť. Toto je skvelá séria, ale doma si ideme po štvrtý bod a jej ukončenie.“









Považská Bystrica 5. apríla (TASR) - Hokejisti HC Prešov vyhrali vo štvrtom zápase semifinále play off Tipos SHL na ľade HK ‘95 Považská Bystrica 5:4 po predĺžení a v sérii vedú už 3:1. Víťazný gól hostí strelil v 46. sekunde predĺženia Filip Vrábeľ.Prešovčania prehrávali v prvej tretine 0:2 i 1:3, ale dokázali skóre otočiť. O svojom postupe do finále môžu rozhodnúť už v nedeľu 7. apríla, keď privítajú súpera v piatom dueli na domácom ľade.