Skalica s Detvou sú aj po 2. kole bez straty bodu
HK Gladiators Trnava - HK Skalica 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
Autor TASR
Bratislava 17. septembra (TASR) - Hokejisti HK Skalica bodovali naplno aj v 2. kole nového ročníka Tipos SHL. Aj vďaka dvom gólom Jakuba Fungáča zvíťazili na ľade HK Gladiators Trnava 3:1. Stopercentná je aj Detva, ktorá na domácom ľade deklasovala Nové Zámky 9:0.
2. kolo TIPOS SHL:
HK Gladiators Trnava - HK Skalica 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
Góly: 26. Fügersy (Filanovskii) - 29. Fungáč (Obdržálek, Škápik), 40. Fungáč (Dudáš, Búlik), 42. Špirko (Barcík, Jurák). Rozhodovali: Valo, Čahoj – Rehák, Drblík, vylúčení: 3:4 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0.
Trnava: Hollý – Filanovskii, Fügersy, Kadyrov, Bottán, Mihálik, Fajnor, Béreš – Múčka, Bořuta, Hanula – Jobek, Palaj, Piskarev – Michajlov, Klapica, Svitek – Žemla, Achberger, Mikolaj.
Skalica: Lietava – Filip, Novajovský, Frídel, Janík, Věntus, Škápik, Polák – Jurák, Špirko, Barcík – Obdržálek, Nemec, Jurík – Duban, Búlik, Dudáš – Kalčík, Fungáč, Ptáček.
HK Detva - HC Nové Zámky 9:0 (0:0, 5:0, 4:0)
Góly: 9. Safaralejev (Varga), 22. Kalousek (Petran), 25. Myšiak (Kaštánek), 28. Jamrich (T. Nauš, Jedliček), 39. Zorvan (Jamrich), 51. Kalousek (Safaralejev), 57. Dobiš (Križan, Hukel), 60. Križan (Hukel), 60. Križan (Hukel). Rozhodovali: Synek, Smrek – Riš, Mižík, vylúčení: 4:6 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia, 0:0
Detva: Gajan – Kaštánek, Myšiak, Petran, Štec, Meszároš, Varga, Lörincz, Bais – Jedliček, Jamrich, T. Nauš – Kalousek, R. Šechný, Safaralejev – Zorvan, Hudec, Sedliačik – Hukel, Križan, Dobiš.
Nové Zámky: Beržinec – Korím, Čajkovič, Olson, Krchňavý, Melicher, Vaverčák, Šuranyi, Jombík – White, Šutý, Molnár – Kodhaj, M. Kohút, Ďuriš – Petrík, Šimko, Barilla – Czuczor, Sulík, Šuty.
HC 19 Humenné - HK Žiar nad Hronom 2:3 (2:1, 0:2, 0:0)
Góly: 7. Železkov (Šachvorostov, Linet), 13. Železkov (Pavúk) – 14. Lopušan, 27. Dosek (Jakúbek), 35. Rajčan (Brumerčík). Rozhodovali: Hlinka, Kalina – Tvrdoň, Fekete, vylúčení: 2:3 nA 2 min, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0.
Humenné: Lackovič – Urban, J. Pišoja, Jacko, Pavúk, Zekucia, Hudec, Vladislav Kurovsky, Baník – Vaško, Linet, Vaculík – Žitný, Železkov, Šachvorostov – Vsevolod Kurovsky, Toma, Sokoli – Borov, Krajňák, Ragan.
Žiar: Trenčan – Hraško, Dosek, Sládok, Zubák, Čulík, Kuboš, Fecko – Jakúbek, Mikula, Lopušan – Stupka, Babeliak, Magdolen – Suľovský, Brumerčík, Rajčan – Kukos, Matula, Kylnar – Melicher.
HC BIT markets TEBS Bratislava - TSS GROUP Dubnica 5:4 pp (2:1, 2:1, 0:2 - 1:0)
Góly a asistencie: 13. Buc (Géci, Volkov), 14. Hamráček (Jakubík, Buc), 21. Hamráček (Jakubík, Luža), 27. Štetka (Hamráček, Jakubík) – 7. Tybor (Hovorka, Legalin), 25. Legalin (Švec, Tybor), 43. Haščič (Legalin, Chatrnúch), 48. Pobežal (Chatrnúch, Haščič) Rozhodovali: Staňo, Magušin – Tvrdoň, Haringa, vylúčení: 3:4 na 2 min,, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0
HC BIT markets: Haronik – Luža, Kršák, Volkov, Knižka, Bajza, Hauser, Brejčák, Innanmaa – Hamráček, Jakubík, Štetka – Zahradník, Buc, Géci – Bodnár, Ďurišin, Mikulec – Jendek, Petráš, Ridzoň.
Dubnica: Kukučka - Pangelov-Yuldashev, Hovorka, Babrusev, Chatrnúch, Bečár, Nahalka, Beráts – Legalin, Švec, Tybor – Pobežal, Ružek, Haščič – Vaňo, Maruna, Feranec – Karšay, Ďuriš, Janík.
