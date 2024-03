Šláger pre vedúcu Žilinu, Rimavská Sobota zostupuje

SHL - 43. kolo:



Modré krídla Slovan - HK Skalica 3:4 (0:0, 0:3, 3:1)



Góly: 46. Fabuš (Královič, Jasenec), 57. Lipiansky (Klučiar), 60. Ožvald (Mamonov, R. Petráš) – 25. Šandor (Škápik, Kotvan), 28. Jurík (Ventus, Obdržálek), 37. Obdržálek (Jurík), 59. Kuba. Rozhodovali: Krist, Adamec - Moravčík, P. Tvrdoň, vylúčení: 6:7, navyše: Demo (Slovan) 5+DKZ za napadnutie hlavy alebo krku, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:1, 106 divákov



Modré krídla: Andrisík – Demo, Královič, Myšiak, Hauser, Fabuš, Vidovič, Volkov – S. Petráš, R. Petráš, Klučiar – Ožvald, Lipiansky, Fetkovič – Jasenec, Trubač, Pšenko – Jendek, Mamonov



Skalica: Bernát – Ventus, Sloboda, Škápik, Janík, Drápal, Polák, Sakmár – Obdržálek, Jurík, Vybiral – Šandor, Kuba, Šátek – Janáč, Fungáč, Kotvan – Podolinský, Búlik, Kočka











VLCI Žilina - HC Prešov 6:3 (1:0, 2:1, 3:2)



Góly: 4. Jakúbek (Galamboš, Varga), 28. Šmída (Galamboš), 37. Varga (Galamboš, Jansons), 44. Safaralejev (Bezúch, Diakov), 49. Jakúbek (Varga, Šmída), 58. Koyš – 21. Ďaloga, 57. Sigarev (Hrabčák, Kohút), 60. Sigarev (Leščenko). Rozhodovali: Rojík, Moller - Zelený, Staššák, vylúčení: 4:7, presilovky: 4:1, oslabenia: 1:0, 2260 divákov



Žilina: Košarišťan – Pobežal, Jansons, Malina, Diakov, Holenda, Kolář, Jakubík, Rajnoha – Jakúbek, Galamboš, Varga – Koyš, Mráz, Safaralejev – Bezúch, Šmida, Beták – Juščák, Halama, Rehák



Prešov: Hollý – Jerofejevs, Semaňák, Glazkov, Nemec, Mihalik, Knižka, Pulščák, Milý – Leščenko, Kohút, Hrabčák – Ďaloga, Vrábeľ, Sigarev – Chalupa, Toma, Klíma – Poliaček, Oško, Lačný

hlasy po zápase /zdroj: hockeyslovakia.sk/:



Ernest Bokroš, hlavný tréner Vlci Žilina: "Dnes to bola pre nás taká generálka so silným súperom pred play off. Čo sa týka hry, sme spokojní, pretože naozaj, mali sme pohyb a organizáciu hry pod kontrolou. Čo musím na dnešnom výkone vyzdvihnúť, sú presilové hry, ktoré nám úžasne vyšli. Jedine nás mrzí záver, kde sme zbytočne išli do troch a inkasovali. Celkovo musím hráčov pochváliť za prístup aj hru."



Tibor Tartaľ, hlavný tréner HC Prešov: "Dnes sme si vybrali zlý deň. Nebol to najlepší výkon. Zápas ovplyvnili naše vylúčenia, ale skôr to bolo o tých malých detailoch, ktoré sme nerobili. Nedokázali sme sa v tom zápase nadýchnuť, prevziať kontrolu nad hrou. Vždy, keď sme sa mohli dostať ku spomínanej kontrole pri hre 5 na 5, tak prišli naše vylúčenia."







HK MŠK Indian Žiar nad Hronom - Aquacity Pikes 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)



Góly: 13. Nazarov (Čulík, Kuboš), 38. Šramaty (Suľovský, Rais). Rozhodovali: Kocúr, Krajčík - Šramaty, Nosek, vylúčení: 6:2, navyše: Stanček (Aquacity) 20 minút za napádanie rozhodcov, presilovky a oslabenia: 0:0, 589 divákov



Žiar nad Hronom: Petrík – Pač, Kremnický, Rais, Kobolka, Čulík, Kuboš, Haborák, Jombík – Tatár, Halama, Magdolen – Suľovský, Šramaty, Lunter – Gábor, Nazarov, Gašpar – Jamrich, Brumerčík, Šeliga



Pikes: Hurčík – Nahalka, Burzík, Mešár, Zekucia, Bodorík – Kraut, Králik, Kylnar – Sokoli, Stanček, Dlugoš – Lavička, Dlugolinský, Kurovskij







hlasy po zápase /zdroj: hockeyslovakia.sk/:



Jerguš Bača, hlavný tréner HK MŠK Indian Žiar nad Hronom: „Od začiatku sme kontrolovali zápas, mali sme hru pod kontrolou aj v našom obrannom pásme. Súper hral veľmi dobre hlavne prvú polovicu zápasu. Veľakrát sa nám nepodarilo prekonať herný tvar v strednom pásme. Na druhej strane, keď sme sa dostali do súperovej tretiny, tak sme sa tam udržali. Bola to plejáda nepremenených šancí. Ako povedal kolega, súpera podržal brankár. Mrzia ma hlavne nepremenené šance, ktorých sme mali veľa. Toto však nie je prvý zápasm kde sa vieme dostať do šancí, ale máme problém so zakončením. Som rád za víťazstvo, ale na druhej strane dávam kredit súperovi, ktorý aj v oklieštenej zostave hral úplne do konca. Bolo to náročné aj pre nás.“



Ľubomír Hurtaj, hlavný tréner AquaCity Pikes: „Po strede sme odohrali slušný zápas. Žiaľ, opäť sme boli štrnásti a bolo vidieť, že sily odchádzali. V zápase nás držal brankár. Mali sme pár šancí, škoda, že sme nedali nejaký gól. Ale chlapcom nemám čo vyčítať, bojovali od začiatku až do poslednej sekundy, až do odvolania brankára. Súper mal tempo, búšil do nás, korčuľoval, takže bolo to náročné.“







HKM Rimavská Sobota - HC Topoľčany 5:6 (1:0, 0:4, 4:2)



Góly: 4. Demiters (Droppa, Novota), 50. Kivinen (Ďuriš), 53. Solomončak (Frídel), 53. Olejník (Ordzovenský), 54. Kivinen (Demiters) – 21. Surový (Legalin), 27. Šachvorostov (Plochotnik, Legalin), 31. Pupák (Bartakovics, Gaťár), 34. Gaťár (Bartakovics, Matej), 41. Novák (Babrusev, Legalin), 60. Ručkay. Rozhodovali: Korba, Smrek - M. Tvrdoň, Tomáš, vylúčení: 3:2, presilovky: 1:0, oslabenia: 3:0, 457 divákov



Rimavská Sobota: Nagy – Ordzovenský, Soveľ, Demiters, Droppa, Klajban, Frídel – Ďuriš, Solomončak, Kivinen – Rákoš, Mlynčár, Olejník – Révész, Dreisig, Novota



Topoľčany: Šebo (37. Beke) – Bystričan, Urban, Novák, Babrusev, Pupák, Štefanka, Pánik – Surový, Bečka, Ručkay – Legalin, Plochotnik, Šakvorostov – Matej, Bartakovics, Gaťár – Bajzík, Piačka, Hodál







hlasy po zápase /zdroj: hockeyslovakia.sk/:



Andrej Péter, hlavný tréner HKM Rimavská Sobota: „V prvom rade by sme chceli poďakovať všetkým fanúšikom. Vedeli sme, že nás čaká ďalší zápas o holý hokejový život. V tretej tretine sme sa pokúsili o malý zázrak. Paradoxne to začalo pri našom oslabení. Naozaj sme boli veľmi blízko dokonalej rozprávky, ale, žiaľ, takýto je hokejový život. Chalanom patrí veľké uznanie za to, v akej oklieštenej zostave sme dnes nastúpili. Bol to výkon, ktorým sme si získali srdcia fanúšikov.“



Vladimír Matejov, asistent trénera HC Topoľčany: „Dve tretiny sme hrali veľmi dobre. Ale hanba za to, čo sme spravili pri našej presilovej hre. Ako tréner sa za to hanbím. Nechápem, čo sa stalo. Každý si chcel hrať niečo svoje, vďaka čomu sa súper dostal do hry.“







TSS GROUP Dubnica - HK STEEL TEAM Trebišov 8:0 (4:0, 3:0, 1:0)



Góly: 7. Uram (Trška, J. Švec), 12. Hřebíček (Kluka, Klíma), 13. Kluka (Lenďák, Tybor), 15. Kluka (Ďuriš, Lenďák), 24. Haščák (Hovorka, Hruška), 27. Hruška (Ferenyi, Kluka), 37. Kluka (Tybor, Ďuriš), 45. Uram (Janík, Korbel). Rozhodovali: Mĺky, Bachúrik - Hanko, Drblík, vylúčení: 5:5, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 541 divákov



Dubnica: Ma. Kristín – Trška, E. Švec, Lenďák, Janík, Hřebíček, Hruška, Kapičák, Pobežal – Tybor, Ďuriš, Kluka – Hovorka, Haščák, Mikula – Klíma, J. Švec, Uram – Korbel, Ferenyi, Tábi



Trebišov: Spodniak (33. Adamko) – Valečko, Farkaš, Jacko, Štec, Bdžoch, Béreš, Petrigál, Komorovský – Babeliak, Šimčák, Matis – Nagy, Romanov, Chismatullin – Komloš, Šechný, Novák – Kiss, Barna, Matas







hlasy po zápase /zdroj: hockeyslovakia.sk/:



Roman Chatrnúch, hlavný tréner TSS GROUP Dubnica: „O zápase rozhodla prvá tetina. Do bodky sme splnili plán, s ktorým sme nastúpili. Korčuľovať, byť aktívni a dôrazní. Som rád, že sme zápas odohrali bez obdržaného gólu a vzhľadom na ostatné výsledky sme si zabezpečili priamy postup do play-off."



Dušan Kobeľa, hlavný tréner HK STEEL TEAM Trebišov: „Dnes sme sa chceli pripraviť na predkolo. Nevyšlo nám to. Na jednej strane je to aj dobré, že výkonnostný skok išiel dole práve teraz. Dúfam, že sa už dostaneme na vlnu, ktorú chceme. Verím, že z nedeľného duelu proti Rimavskej Sobote si odnesieme dobrú náladu. Dnes to bol nešťastný zápas, ale aj to patrí k hokeju. Ja len dúfam, že sa poučíme z chýb, ktoré sme urobili."







HK ‘95 Považská Bystrica - HK Gladiators Trnava 5:3 (0:3, 4:0, 1:0)



Góly: 35. Tománek (Urbánek), 36. Rufati (Cíger, Lušňák), 38. Cíger (L. Ďurkech), 40. Vorona (Lušňák, Cíger), 60. Vorona – 14. Antonov (Miklík, Ejem), 15. Kupka (Škultéty), 19. Barcík (Škultéty, Kupka). Rozhodovali: Synek, Valach - Bezák, Haringa, vylúčení: 2:3, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 463 divákov



Považská Bystrica: Tomek (21. Maťovčík) – Omelka, Zaťko, Meszároš, Nahálka, L. Ďurkech, J. Ďurkech, A. Zlocha, Scheuer – Tománek, J. Zlocha, Lušňák – Urbánek, Rufati, Vorona – Cíger, Jakubec, Volko – Zemko, Sádecký, Buchman



Trnava: Nagy – Škultéty, Kocúr, Ejem, Marko, Korím, Dúžek, Danko – Galimov, Holovič, Jurák – Antonov, Kukumberg, Miklík – Haščič, Kupka, Barcík







hlasy po zápase /zdroj: hockeyslovakia.sk/:



Jakub Ručkay, hlavný tréner HK’95 Považská Bystrica: „Vyzeralo to, ako keby zoberieme dieťaťu hračku a som rád, že keď som ju chlapcom vrátil, zorganizovali sa a všetko začalo fungovať. Trápili sme sa najmä v koncovke a som veľmi rád, že sa chalanom trošku uľavilo a podarilo toľkokrát presadiť. Obraz hry nebol zlý ani v úvodnej tretine, no dostali sme góly zo všetkého. Potom sa to ťažko dobiehalo.“



Martin Baran, hlavný tréner HK Gladiators Trnava: „Prišli sme hrať zo zabezpečenej obrany. V prvej tretine sa nám darilo dobre, následne nás trochu pribrzdilo to poškodenie ľadu, no od druhého dejstva už sme opäť boli to mužstvo z konca tabuľky. Posledná tretina bola asi najdlhšia v mojom živote. Sledovali sme vývoj zápasu v Rimavskej Sobote, kde to pre nás, našťastie, Topoľčany vybojovali.“



Bratislava 1. marca (TASR) - Vlci Žilina triumfovali v šlágri 43. kola Tipos Slovenskej hokejovej ligy (SHL) nad druhým tímom tabuľky HC Prešov 6:3. Líder a už istý víťaz základnej časti si pripísal jedenástu výhru v rade a odplatil súperovi prehru zo 17. januára. Istým zostupujúcim mužstvom je Rimavská Sobota, ktorá po prehre s Topoľčanmi 5:6 obsadí s určitosťou 12. priečku. Pred záverečným kolom stráca na jedenástu Trnavu šesť bodov.obsadia 11. miesto a po základnej časti sa tak pre nich skončí súťažná sezóna.Pred záverečným kolom je známe kompletné zloženie mužstiev, ktoré si vybojovali priamu miestenku do štvrťfinále. Okrem Žiliny vkročia do play off s výhodou domáceho prostredia tiež Prešov, Topoľčany a Považská Bystrica. Nedeľný hrací deň by ešte teoreticky mohol priniesť zmenu na piatej a šiestej pozícii, ktoré však s určitosťou budú patriť dvojici Skalica – Dubnica.