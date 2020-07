Spišská Nová Ves do novej sezóny s cieľom postúpiť

Rozpis zápasov v rámci základnej skupiny:



8. septembra: HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Ingema Michalovce

10. septembra: HK Spišská Nová Ves - HC Košice

15. septembra: HK Spišská Nová Ves - HK Poprad

Spišská Nová Ves 17. júla (TASR) - HK Spišská Nová Ves má pred novou sezónou Slovenskej hokejovej ligy (SHL) smelé plány a chce sa prebojovať medzi elitu. Svoje ambície potvrdil tím v piatok, keď oznámil, že angažoval trojicu hráčov Filipa Suráka, Daniela Hančáka a Lukáša Hvilu.V predčasne ukončenej sezóne skončili Spišiaci na 6. mieste, teraz majú pred sebou oveľa vyššie ciele. "," uviedol riaditeľ klubu Peter Potenga v tlačovej správe mesta.Vedenie tímu sa preto snaží zložiť čo najlepšie mužstvo. Traja noví hráči pôsobili v uplynulej sezóne v tipsportligových Michalovciach a pre Spišskú by mali byť výrazné posily v postupovom boji. Brankár Surák a obranca Hančák sa navyše vrátili do domovského klubu. Okrem nich sa vedenie dohodlo aj s ďalšími hráčmi. "," priblížil športový manažér Richard Rapáč.Ambície HK SNV postúpiť do extraligy privítal aj primátor mesta Pavol Bečarik: "." Spoluprácu s radnicou si pochvaľuje aj klub. "," dodal P. Potenga.Klub sa predstaví aj v pohárovom turnaji Kaufland SuperCup 2020/2021. Turnaj prinesie zaujímavú konfrontáciu klubov Slovenskej hokejovej ligy a Tipsport ligy. Zložený je zo štyroch základných skupín, v ktorých sú kluby rozdelené regionálne, pričom spišskonovoveský klub patrí do tretej skupiny.