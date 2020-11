Slovenská hokejová liga odštartuje v piatok

Program 1. kola SHL - piatok 20. novembra:



HK VITAR Martin – HK Gladiators Trnava



HC Topoľčany – HC 19 Humenné



MHK Dubnica nad Váhom – HK'95 Považská Bystrica



HK iClinic Skalica – HK AUTORÁCZ Levice

Bratislava 16. novembra (TASR) – Slovenská hokejová liga (SHL) opätovne odštartuje v piatok 20. novembra štyrmi zápasmi neodohratého 1. kola. Počas pondelňajšieho online mítingu sa na tom uzniesli členovia Ligovej rady a zástupcovia klubov, ktorí zároveň zúžili program sezóny o nadstavbovú časť. Do piatkového reštartu ligy sa nezapoja hokejisti Spišskej Novej Vsi, ktorí sú v karanténe.SHL pauzovala pre prísne protipandemické opatrenia Ústredného krízového štábu od polovice októbra. Dovtedy v nej kluby odohrali osem stretnutí. Jedno sa uskutočnilo v rámci druhého kola, štyri v 3. kole a zostávajúce tri absolvovala slovenská reprezentácia do 18 rokov proti Spišskej Novej Vsi, Martinu a Trnave. O jej pokračovaní v SHL sa rozhodne neskôr. Ďalšie fungovanie osemnástky totiž závisí od blížiaceho sa rozhodnutia Medzinárodnej hokejovej federácie ohľadom organizácie svetových šampionátov v danej vekovej kategórii. Informoval portál hockeyslovakia.sk.Hráči Spišskej Novej Vsi by sa mali pridať od budúceho týždňa.uviedol pre hockeyslovakia.sk člen Ligovej rady Rastislav Konečný.Program hracích dní sa rozšíri o nedele, prvá bude už 22. novembra: