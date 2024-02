Topoľčany deklasovali Trnavu 9:0, Žiar poskočil na 6. miesto

SHL - 40. kolo:



HC Topoľčany - HK Gladiators Trnava 9:0 (3:0, 6:0, 0:0)



Góly: 5. Plochotnik (Urban, Legalin), 5. Bartakovics (Gaťák, M. Novák), 13. M. Novák (Bartakovics, Matej), 24. Kodhaj (Urban), 24. H. Ručkay (M. Novák, M. Surový), 31. Plochotnik (Legalin), 34. Bartakovics (H. Ručkay, Matej), 37. M. Surový (Bečka, Bartakovics), 39. Bartakovics (Matej, Pánik). Rozhodovali: Krist, Staňo - Nosek, Zelený, vylúčení: 2:7 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 842 divákov







HK MŠK Indian Žiar nad Hronom - HK ‘95 Považská Bystrica 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)



Góly: 11. Šramaty (Suľovský), 24. Gabor (Lunter, Šramaty), 29. Šeliga (Fekiač, Nazarov), 56. Gabor (Magdolen, Šeliga), 60. Pač (Fekiač) – 9. Cíger (Nahálka, Lušňák), 29. Cíger (Rufati, Lušňák). Rozhodovali: Smrek, Kocúr - Janiga, Tvrdoň, vylúčení: 5:6 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 1:0, 576 divákov







TSS GROUP Dubnica - VLCI Žilina 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)



Góly: 10. Kluka (Tybor, Lenďák) – 3. Kolář (Holenda, Šmída), 38. Safaralejev (Halama, Diakov), 49. Koyš (Varga). Rozhodovali: Tornay, Vido – Kollár, Drblík, vylúčení: 5:3 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0







Bratislava 20. februára (TASR) - Hokejisti HC Topoľčany deklasovali v stredajšom zápase 40. kola Tipos SHL hráčov HK Gladiators Trnava 9:0. V drese domácich sa blysol piatimi bodmi (3+2) 19-ročný útočník Alex René Bartakovics. Topoľčany poskočili v tabuľke na 3. miesto, Trnava je predposledná so stratou jedného bodu na desiaty Trebišov a deväťbodovým náskokom pred poslednou Rimavskou Sobotou.Dôležité tri body zaznamenal Žiar nad Hronom.zdolali Považskú Bystricu 5:2 a posunuli sa do elitnej šestky, ktorá zaručuje účasť vo štvrťfinále play off. Úlohu favorita potvrdili Vlci Žilina, líder tabuľky uspel na ľade Dubnice (3:1) a má na konte už 111 bodov.