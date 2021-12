Útočník Žiliny Hlinka ukončil kariéru

Žilina 4. decembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Michal Hlinka ukončil vo veku 28 rokov aktívnu kariéru. "Moja hokejová cesta sa skončila, keďže zdravotné problémy mi nedovolia v nej pokračovať," uviedol pre oficiálnu stránku klubu Vlci Žilina, v ktorom pôsobil v ročníku 2021/2022.



Do ligového zápasu však v drese Žiliny nenastúpil. Do klubu prišiel pred sezónou 2021/2022. Zdravotné problémy mu ovplyvnili aj predošlé sezóny, v ročníku 2020/2021 nastúpil iba na 8 zápasov v drese extraligovej Dukly Trenčín. „Ďakujem ľuďom, ktorých som mohol vďaka hokeju stretnúť. Som "vlkom" vďačný, že mi dali šancu ešte naštartovať kariéru. Žiaľ, nedopadlo to podľa našich predstáv. V Žiline sú veľmi dobré podmienky a všetkým v klube držím palce, aby splnili ciele, ktoré tam boli stanovené," uviedol Hlinka.



V slovenskej extralige odohral celkovo 213 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 32 gólov, 35 asistencií, 360 trestných minút a 10 plusových bodov. Nastupoval v nej najmä za materskú Duklu Trenčín, v ročníku 2012/2013 odohral 25 zápasov v drese Banskej Bystrice. V drese Slovana Bratislava odohral v rokoch 2016 - 2018 celkovo 55 zápasov v KHL. V slovenskej reprezentácii odohral 11 zápasov, strelil v nich 2 góly.