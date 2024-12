Žiar natiahol víťaznú sériu aj vďaka hetriku O. Stümpela

Tipos SHL - 21. kolo:



HK Gladiators Trnava - HC 19 Humenné 1:6 (0:0, 0:3, 1:3)



Góly: 21. Ožvald (Holovič, Kukumberg) - 28. Vrábeľ (Zekucia, Knižka), 36. Safaralejev (Knižka), 40. Toma (Borov, Sokoli), 44. Borov (Ťavoda, Toma), 52. Vrábeľ (Železkov, Vaško), 57. Vrábeľ (Vaško, Safaralejev). Rozhodcovia: Vido, Magušin - Ševčík, Zelený, vylúčení: 5:2 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 205 divákov.



Trnava: Yildirim - Sabo, Ejem, Kohút, Janík, Krčmář, Kadyrov - Ožvald, Holovič, Kukumberg - Žac, Antonov, Molnár - Kurty, Trubač, Kočka - Michajlov, Jobek, Piskarev



Humenné: Hurčík - Jacko, Ťavoda, Šimon, Pišoja, Zekucia, Knižka, J. Hudec - Vaško, Vrábeľ, Safaralejev - Borov, Železkov, Sokoli - Ragan, Toma, Przygodzki - J. Bartoš, Vaculík







HK Skalica - HC Topoľčany 5:6 pp a sn (1:1, 1:2, 3:2 - 0:0, 0:1)



Góly: 14. Hujsa (Bíly, Jurák), 29. Jurák (Stupka, Janík), 42. Hujsa (Urban, Podolínsky), 45. Jurík (Novák, Legalin), 58. Jurák (Hujsa) - 13. Mikula (Hrenák, Vybíral), 32. Mikula (Bečka), 37. Gergel (Plochotnik, Melcher), 52. Vybiral, 53. Gergel (Plochotnik), rozh. sam. náj. Gergel. Rozhodcovia: Bachúrik, Lesay - Šramaty, Rehák, vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:1, 319 divákov



Skalica: Beržinec - Novák, Urban, Bíly, Kubát, Duban, Janík, Škápik - Šachvorostov, Jurík, Kuba - Šátek Špirko, Legalin - Podolínsky, Búlik, Hujsa - Stupka, Jurák, Kotvan



Topoľčany: Béke - Malina, Hrenák, Bystričan, Dachnovskij, Zubík, Hauser - Vybiral, Bečka, Mikula - Melcher, Plochotnik, Gergel - Matej, Mamonov, Gaťár - Múčka, T. Hurtaj, Chumak - Bajzík, Jakubík







HC TEBS Bratislava - HK Detva 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)



Góly: 22. Masnica (Gécy, Škultéty), 45. Uram (Fungáč), 52. Bodnár (Fungáč, Ličko) - 37. Čunderlík (Valigura), 42. Tavi (Chlepčok, Klíma). Rozhodcovia: Adamec, Moller - Vystavil, Olle, vylúčení: 0:2 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 69 divákov



TEBS Bratislava: Andrisík - Haborák, Fabuš, Škultéty, Ličko, Innanmaa, Volkov, Kremnický, Szabó - Včelka, Jakubík, Zahradník - Štetka, Sulík, Ružek - Géci, Masnica, Ridzoň - Bodnár, Fungáč, Uram



Detva: Bernát - Myšiak, Dosek, Petran, Mešár, Racko, Kaštánek, Lopejský, Kalamár - Chlepčok, Jamrich, Surový - Kalousek, Klíma, Tavi - Valigura, Šechný, Čunderlík - Živický, Malček, Jedliček







HK TAM Levice - HC Prešov 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)



Góly: 17. Paulíny (Alapuranen) - 5. Chalupa (Horvát, Novota), 8. Frič (Hamráček, Pulščák), 33. Peresunko (Suja, Glazkov), 53. Peresunko (Suja, Glazkov). Rozhodcovia: Synek, Čahoj - Macek, Moravčík, vylúčení: 5:6 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0.



Levice: Šebo - Frídel, Maarnela, Hlinka, Štefanka, Bajza, Korím, Pánik, Lavička - Bačo, Bartakovics, Tábi - Králik, Hazala, Alapuranen - Rácz, Čunderlík, Nemec - Paulíny, Pohl, Gellen



Prešov: Melicherčík - Pulščák, Glazkov, Semaňák, Cibák, Nátny, M. Novota - Peresunko, Hrabčák, Leščenko - Paločko, Suja, Jokeľ - Hamráček, Frič, Haščák - Horvát, A. Novota, Chalupa







HK STEEL TEAM Trebišov - HK ‘95 Považská Bystrica 1:2 (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0, 0:1)



Góly: 38. Štrauch (Valečko, Hajnik) - 35. Tománek (Jakubec), rozh. sam. náj. Tománek Rozhodcovia: Tornay, Kalina - Šoltés, Janiga, vylúčení: 5:8 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0



Trebišov: Jurčák - Valečko, Štec, Pavúk, R. Novák, Droppa, Groch, Komorovský, Komloš - Hajnik, Oško, Štrauch - Šuty, Vartovník, Danielčák - Babeliak, Kylnar, I. Novák - S. Nagy, Romanov, Chismatullin



Považská Bystrica: Lamper - Nahálka, Omelka, Meszároš, Putala, Scheuer, Zaťko, Nikmon, Zlocha - Cíger, Ligas, Lušňák - Tománek, Zlocha, Jakubec - Rehák, Vaňo, Nauš - Zemko, Rufati, Feranec







HK Žiar nad Hronom - TSS GROUP Dubnica 5:4 (1:3, 2:1, 2:0)



Góly: 5. Magdolen (Gabor), 23. O. Stümpel (Šramaty, Čulík), 29. Jakúbek (Fekiač), 44. O. Stümpel, 48. O. Stümpel (Lunter, Šramaty) - 7. Haščič (Bečár, Chatrnúch), 10. Chatrnúch (Haščák), 13. Haščák (Tybor, J. Švec), 37. J. Švec (Chatrnúch, Nemček). Rozhodcovia: Valo, Valach - Bezák, Staššák, vylúčení: 7:4 na 2 min., presilovky: 1:3, oslabenia: 0:0, 504 divákov



Žiar nad Hronom: Trenčan - Kobolka, Rais, Jombík, Pač, Fecko, Čulík, Baláži, Brnčo - Gašpar, Fekiač, Jakúbek - Magdolen, Gašpar, Gabor - Lunter, Šramaty, O. Stümpel - Halama, Brumerčík, Suľovský



Dubnica: Balaj - E. Švec, Trška, Hřebíček, Burzík, Bečár, Chatrnúch, Holík, Věntus - Tybor, J. Švec, Kluka - Hovorka, Haščák, Nemček - Pobežal, Ďuriš, Lopušan - Ďurčo, Maruna, Haščič



hlasy po zápase /zdroj: hockeyslovakia.sk/:



Jerguš Bača, hlavný tréner HK Žiar nad Hronom: „Dnes to bolo vydreté víťazstvo, pretože Dubnica hrala veľmi organizovane, veľmi dobre. Dvakrát v zápase sme prehrávali či 1:3, alebo po druhej tretine 3:4, no tá viera vo víťazstvo tam bola a mali sme dobre nastavené hlavy. Sme veľmi radi za toto víťazstvo pred prestávkou, ale ešte raz opakujem, bolo vydreté, Dubnica hrala veľmi dobre."



Peter Kopecký, asistent trénera TSS GROUP Dubnica: „Bohužiaľ, dostať päť gólov od takéhoto súpera je veľa. Prehrali sme si to vlastnou nezodpovednosťou. Do tretej tretiny sme išli za stavu 4:3, chceli sme to udržať, prípadne dať gól navyše, no stal sa presný opak. Po individuálnych chybách sme dvakrát inkasovali, a to by sa takému mužstvu ako sme my, nemalo stávať. Hrali sme dobre, na prvú ligu slušný výkon oboch mužstiev. Využili sme presilovky, ale dnes nám chýbalo väčšie chcenie a v tom mal Žiar navrch."



Bratislava 4. decembra (TASR) - Hokejisti Žiaru nad Hronom zvíťazili v stredajšom zápase 21. kola Tipos Slovenskej hokejovej ligy (SHL) nad TSS GROUP Dubnica 5:4. Hostia viedli po 1. tretine 3:1, no Žiar aj vďaka hetriku Olivera Stümpela otočil skóre a dosiahol šieste víťazstvo za sebou. V priamom súboji o priebežnú druhú priečku preskočil Dubnicu, na ktorú má dvojbodový náskok. Na čele súťaže je naďalej Prešov, ktorý triumfoval v Leviciach 4:1 a pred Žiarom má 4-bodový náskok.