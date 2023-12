Žilina natiahla víťaznú šnúru na 15 zápasov a je suverénne na čele

Tipos SHL - 24. kolo:



Aquacity Pikes - HK Gladiators Trnava 5:4 pp (0:1, 2:2, 2:1 - 1:0)



Góly: 28. Nespala (Valigura), 34. Petran (Paločko), 42. Nespala, 60. Brincko (Tkáč, Burzík), 61. Nauš (Burzík) – 19. Antonov (Kukumberg, Ejem), 26. Alapuranen (Haščič), 29. Kupka, 57. Antonov (Galimov). Rozhodovali: Kocúr, Smrek - Nosek, Hanko, vylúčení: 4:5, navyše: Korím (Trnava) 5+DKZ za napadnutie hlavy alebo krku, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 155 divákov

hlasy po zápase: /zdroj: hockeyslovakia.sk/



Dušan Brincko, hlavný tréner AquaCity Pikes: „Začali sme veľmi dobre. Prvá tretina priniesla všetko, streľbu a aj aktivitu. Ani počas presilových hier sme však nedali gól. Naopak sme inkasovali, potom sme vyrovnali a zrazu prišla hluchá chvíľa, ktorá trval asi päť minúť, no súper zrazu viedol 3:1. V tretej časti sme vyrovnali, boli sme aktívni, ale opäť udrel súper. Bojovali sme do konca, nakoniec sme zaslúžene vyhrali. Škoda, že to nebolo za tri body.“



Martin Baran, hlavný tréner HK Gladiators Trnava: „Prvá tretina bola katastrofálna, veď sme prvýkrát vystrelili asi až v 18. minúte. Dôležité však bolo, že sme neinkasovali. Brankár Juraj Hollý nás držal v hre. Využili sme svoje šance, ale súper sa vždy dotiahol. Na to, aký sme dnes podali výkon, tak je ten bod zlatý.“

HC Topoľčany - Modré krídla Slovan 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)



Góly: 5. Stránský (Ručkay, Matej), 34. Legalin (Novák, Urban), 37. Plochotnik (Legalin, Šachvorostov), 39. Gaťár (Matej, Stránský) – 43. Klučiar (Vidovič, R. Petráš). Rozhodovali: Synek, Krist - Kráľ, Bezák, vylúčení: 4:5, navyše: Urban - Lukáš obaja 51DKZ za pästný súboj, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 715 divákov

Vladimír Matejov, asistent trenéra HC Topoľčany: „Myslím si, že od začiatku sme podali zodpovedný výkon, ktorý bol podporený aj brankárom. Ten nás podržal v niektorých fázach. Veľmi dobre sme počas celého zápasu korčuľovali. Dopredu aj dozadu sme hrali ako tím. Dnes sme vyhrali zaslúžene.”



Ján Lipiansky, hlavný tréner Modré krídla Slovan: „Toto bolo diametrálne odlišné od toho, čo sme hrali v posledných šiestich kolách, takže súper vyhral úplne zaslúžene. Vo všetkých činnostiach boli jeho hráči lepší. Od začiatku sme boli krok pozadu a čo je pre mňa ešte dôležitejšie, súper chcel dnes viac ako my a od toho sa všetko odvíjalo. Nefungovali nám žiadne akcie, preto si myslím, že dnes sme nemali nárok na body.”

VLCI Žilina - HK MŠK Indian Žiar nad Hronom 4:3 pp a sn (0:1, 1:1, 2:1 - 0:0, 1:0)



Góly: 34. Šmída (Galamboš, Varga), 41. Galamboš, 60. Šmída (Jansons, Mráz), rozh. náj. Varga – 13. Rais (Šramaty, Suľovský), 36. Rajčan (Gábor, Brumerčík), 54. Jakúbek (Fekiač). Rozhodovali: Mĺkvy, Bachúrik - Hercog, Junek, vylúčení: 3:6, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1536 divákov

Ernest Bokroš, hlavný tréner Vlci Žilina: „Bolo to stretnutie, ktoré nás dôkladne preverilo. Musím uznať, že súper hral dnes veľmi dobre. Aj naši chlapci predviedli kvalitnú hru, len bol to takzvaný festival nepremenených šancí. Videl som päťkrát prázdnu bránu, tri tyčky. Hokej sa hrá na góly, no cením si záver stretnutia, kedy sme sa zomkli a víťazstvo strhli na svoju stranu. Hralo sa pred 1500 divákmi, veľmi si vážime obecenstvo, ktoré nás na domácich zápasoch povzbudzuje.“



Jerguš Bača, hlavný tréner HK MŠK Indian Žiar nad Hronom: „Prišli sme k lídrovi súťaže, ktorý vyhral 14 ligových duelov v rade, takže sme vedeli, že to bude veľmi tažké. Klobúk dole pred chlapcami za výkon, ktorý dnes predviedli. V podstate 60 minút sme držali so Žilinou krok. To, čo sme si naordinovali, sme aj splnili. Je to škoda, mrzí ma to, že sme v zápase trikrát vyhrávali a nedokázali sme to ubrániť. Na druhej strane musím povedať, že dnes sme si viackrát vyskúšali hru v oslabení, keďže vylúčení na našej strane bolo dosť, no zvládli sme ich.”

TSS GROUP Dubnica - HK Skalica 4:2 (2:0, 0:2, 2:0)



Góly: 5. Haščák (Korbel, Mikula), 10. Géci (Ďuriš, Tybor), 46. Pobežal, 51. J. Švec (Pobežal, E. Švec) – 29. O. Janík (Škápik, Vybiral), 37. Jurík (Obdržálek, Vybiral). Rozhodovali: Adamec, Čahoj - Knižka, Haringa, vylúčení: 5:7, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 321 divákov

Roman Chatrnúch, hlavný tréner TSS GROUP Dubnica: „Dnes sme privítali kvalitného súpera. Do zápasu sme vstúpili dobre a do 10. minúty sa nám podarilo streliť dva góly, čo bol náš plán. Druhá tretina však nebola ideálna, hrali sme viacero oslabení z dôvodu premotivovanosti našich hráčov. Pre poslednou časťou sme si povedali, že musíme hrať rozumnejšie, podobne ako v prvom dejstve. Dvomi gólmi sme dokázali preklopiť duel na našu stranu. Posledných 10 minút sme predviedli disciplinovaný a kolektívny výkon a výsledok sme udržali."



Michal Ružička, hlavný tréner HK Skalica: „Začali sme bezducho. Mužstvo je momentálne na dne. Dnes sme to však chceli zmeniť a vyhrabať sa z toho. Od druhej tretiny bolo vidieť, že chceme hrať o body. Bohužiaľ, v tretej časti nás zlomil gól na 2:3. Ťahali sme za kratší koniec. Musíme si sadnúť a pobaviť sa s chlapcami, čo a ako ďalej."

HKM Rimavská Sobota - HK ‘95 Považská Bystrica 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)



Góly: 59. Jakubík (Ďaloga) – 7. Tománek (Zaťko, Vorona), 29. Zaťko (Vorona, Jakubec), 57. Vorona (Tománek). Rozhodovali: Rojík, Lesay - Janiga, Ševčík, vylúčení: 2:5, presilovky a oslabenia: 0:0, 312 divákov



Vladimír Klinga, hlavný tréner HKM Rimavská Sobota: „Ťažko sa mi hodnotí takýto zápas. Za ostatné dve stretnutia sme strelili len dva góly, aj keď dnes nemôžem chlapcom nič vyčítať. Za stavu 0:0 sme v prvej tretine mali čisté tri gólové šance, ale urobili sme chybu a súper ju využil. V druhom dejstve sme si vytvorili enormný tlak, opäť nám to tam nespadlo a hostia to potrestali – 0:2. V tretej časti sme sa snažili skorigovať nepriaznivé skóre, ale opäť sa opakoval ten istý scenár a po individuálnej chybe sme inkasovali tretí gól. Príležitosti mám, len horíme v koncovke. S dvomi gólmi v dvoch zápasoch môžeme ťažko pomýšľať na dobrý výsledok a bodový zisk."



Jakub Ručkay, hlavný tréner HK'95 Považská Bystrica: „V prvej tretine sme hrali dobrý hokej, mali sme tam ešte nejaké šance navyše a z našej strany sa mi páčila. Následne prišla naša povestná druhá dvadsaťminútovka, kedy sme sa trápili. Súper bol jednoznačne lepší, zavieral nás v obrannom pásme, no našťastie sme mali v bránke Tomeka, ktorý v dôležitých chvíľach zatiahol roletu. To bol hlavný faktor nášho úspechu. Posledná časť bola systémovo dobrá. Ku koncu už domáci začali hrať vabank, tak sme hráčom povedali, nech si dávajú pozor. Myslím si, že sme to nakoniec pekne zvládli. Škoda toho jedného inkasovaného gólu, lebo náš brankár si zaslúžil čisté konto.



HC Prešov - HK STEEL TEAM Trebišov 5:2 (3:1, 0:1, 2:0)



Góly: 10. Ščurko (Sigarev, Jerofejevs), 14. Chalupa (Poliaček, Toma), 16. Jerofejevs (Leščenko), 41. Toma (Chalupa), 44. Sigarev (Knižka, Ščurko) – 18. Šimčák (Romanov, Jacko), 26. Lačný (Šimčák, Jacko). Rozhodovali: Tornay, Vido - Riš, Rehák, vylúčení: 5:7, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 563 divákov

Tibor Tartaľ, hlavný tréner HC Prešov: „Som veľmi rád za tú energiu, čo sme mali na začiatku stretnutia. Bolo veľmi dôležité, že sme skórovali z presilovej hry a určite ma teší ten záver, kedy sme to ukontrolovali. Musíme stále pracovať na koncentrácii a mať duel po celých 60 minút pod kontrolou."



Dušan Kobeľa, hlavný tréner HK STEEL TEAM Trebišov: „Nebudeme si klamať, kvalita je na prešovskej strane. Začiatok zápasu nebol veľmi sústredený z našej strany. V druhej tretine sme to dobehli, dobrá tretina pre nás, no škoda, že sme na ňu nenadviazali v tretej časti. Hneď sme nešťastne inkasovali a potom išli do oslabenia. Súper má dobré početné výhody, tak to využil. Následne sa to už v podstate iba dohrávalo a ako hovorím, mohli sme prekvapiť, ale nevyšlo to."

Bratislava 17. decembra (TASR) - Hokejisti VLCI Žilina zvíťazili už v 15. zápase Tipos SHL za sebou. V piatkovom stretnutí 24. kola zdolali HK MŠK Indian Žiar nad Hronom 4:3 po nájazdoch. Žilinčania neprehrali od 18. októbra a pred druhým Prešovom, ktorý triumfoval nad Trebišovom 5:2, majú 15-bodový náskok. Na tretej priečke figuruje Považská Bystrica, tá v nedeľu zvíťazila na ľade Rimavskej Soboty 3:1.