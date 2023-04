Hokej-SHL: Žilina postúpila do finále, Žiar zdolala 4:2 na zápasy

TIPOS Slovenská hokejová liga - 6. zápas semifinále play off:



HK MŠK Indian Žiar nad Hronom - Vlci Žilina 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)

Góly: 50. Suchý (Gábor), 60. Gábor (Jakúbek, Gašpar) - 27. Kluka (Varga, Halama), 30. Pohl (Mráz, Koyš), 46. Koyš (Pohl), 54. Mráz (Koyš). Rozhodovali: Fridrich, D. Konc st. - Junek, Pribula, vylúčení: 3:4, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 2003 divákov.

/konečný stav série: 2:4/



Žiar nad Hronom 9. apríla (TASR) - Hokejisti klubu Vlci Žilina postúpili do finále Tipos SHL. V nedeľňajšom šiestom stretnutí semifinále play off zdolali HK MŠK Indian Žiar nad Hronom 4:2 a v sérii zvíťazili 4:2 na zápasy. Súperom Žiliny bude lepší z dvojice Dubnica - Martin.Žilinčania sa prebojovali do finále tretí rok po sebe, "" zo Žiaru obsadia v konečnej tabuľke štvrtú priečku. Hostia sa stali vôbec prvým tímom v prebiehajúcom ročníku, ktorý vypredal domáci zimný štadión. Žiaru nad Hronom to symbolicky vyšlo v ich poslednej bitke sezóny. Po základnej časti figurovali zverenci hlavného trénera Jána Šimka až na deviatom mieste, avšak cez päť duelov trvajúcu kvalifikáciu proti Považskej Bystrici sa predrali do štvrťfinále, kde senzačne otočili stav série z 0:3 proti Dubnici. Konkurencieschopným súperom boli takisto úradujúcim šampiónom. Napriek vypadnutiu zaznamenali Stredoslováci najväčší úspech v klubovej histórii. Postupový triumf Žiliny režíroval útočník Patrik Koyš. Krídelník druhej formácie bol pri troch zo štyroch presných zásahov "". V play-off už pozbieral dokopy 19 kanadských bodov a do štatistík sa nezapísal iba v poslednom stretnutí štvrťfinále proti Topoľčanom.Ján Šimko, hlavný tréner HK MŠK Indian Žiar nad Hronom: "Jarrod Skalde, hlavný tréner Vlci Žilina: