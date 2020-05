Šišovský odmietol ponuky Slovana i Košíc, zostáva vo Vítkoviciach

Ostrava 15. mája (TASR) - Slovenský hokejista Peter Šišovský bude v kariére pokračovať v tíme HC Vítkovice Ridera. Dvadsaťosemročný krídelník sa s vedením českého extraligového klubu dohodol na predĺžení spolupráce.



Šišovský aktuálne s ostravským tímom netrénuje, uzavreté hranice a obmedzenia spojené s opatreniami proti šíreniu koronavírusu ho zadržali na Slovensku. Prípravu tak absolvuje individuálne doma a keď to situácia dovolí, k mužstvu sa do dvoch týždňov pripojí. "Už na konci sezóny som vedel, že tu budem aj ďalší rok. Zo strany klubu bol záujem, aby som pokračoval a ja som bol za. Potešilo ma to," uviedol slovenský reprezentant pre klubový web. Vo Vítkoviciach sa do prípravy zapojili aj jeho krajania Patrik Koch, Peter Trška a Rastislav Dej.



Dubnický odchovanec priznal, že mal aj ponuky zo Slovenska. "Viem, že Slovan a Košice prejavili záujem, ale v tom čase som už bol rozhodnutý zostať vo Vítkoviciach. Dali mi jasný signál, že si ma chcú udržať, navyše veľmi skoro, takže som nič iné vlastne ani neriešil," prezradil Šišovský, ktorý prišiel do Vítkovíc v priebehu predčasne ukončenej sezóny 2019/2020. Za ostravský klub odohral osem zápasov, v ktorých získal šesť bodov za gól a päť asistencií. Predtým žiaril v Detve, kde v 31 dueloch nazbieral 34 bodov (13+21). V minulosti obliekal na klubovej úrovni aj dresy Martina, Piešťan, Trenčína či Zvolena.