Škorvánek vychytal triumf Hradca v Českých Budějoviciach 3:0
Litvínovu sa nedarí, v Olomouci prehral 2:3 a zaknihoval desiatu prehru v sérii.
Autor TASR
Praha 21. októbra (TASR) - Hokejistom Českých Budějovíc sa po vydarenom začiatku v českej lige príliš nedarí. V utorkovom dohrávanom zápase 15. kola prehrali s Hradcom Králové 0:3 a utrpeli štvrtú prehru z uplynulých piatich zápasov. Stanislav Škorvánek chytil všetkých 22 striel súpera. Budějovice nedali doma gól už v druhom zápase za sebou, v nedeľu prehrali s Plzňou tiež 0:3.
Nedarí sa ani Litvínovu, v Olomouci prehral 2:3 a zaknihoval desiatu prehru v sérii. V šlágri utorňajšieho programu Sparta doma podľahla lídrovi z Třinca 1:4.
Nedarí sa ani Litvínovu, v Olomouci prehral 2:3 a zaknihoval desiatu prehru v sérii. V šlágri utorňajšieho programu Sparta doma podľahla lídrovi z Třinca 1:4.
dohrávka 6. kola českej ligy:
HC Olomouc - HC Verva Litvínov 3:2 (1:2, 0:0, 2:0)
Góly: 6. Plášek, 45. Macuh, 46. Fridrich (ČACHO) – 1. Polášek, 9. Hlava
dohrávky 15. kola českej ligy:
Motor České Budějovice - Mountfield Hradec Králové 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Góly: 2. a 22. Jergl, 55. Kohout
/S. Škorvánek odchytal za hostí celý zápas/
HC Sparta Praha - HC Oceláři Třinec 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)
Góly: 13. Horák – 2. Flynn, 51. Cienciala, 53. O. Kovařčík, 56. M. Kovařčík
