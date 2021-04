Slováci do 18 rokov v príprave zdolali maďarskú dvadsiatku

Výsledok:



Maďarsko 20 – SR 18 2:5 (1:1, 0:3, 1:1)



Góly: 8. Horácskó, 34. Schlekmann (Csollák, Molnár) – 15. Repčík (Groch, Žlnka), 29. Demek (Dvorský, Šramaty), 30. Repčík (Štrbák, Petrovský), 30. Eperješi (Stümpel, Sýkora), 56. Sýkora (Dvorský, Demek). Rozhodovali: Korbuly, Kincses – Vincze, Szabó, vylúčení: 10:6 na 2 min, navyše Molnár 5+DKZ za hrubosť, Schlekmann 5+DKZ za hrubosť – Kmec 5+DKZ za hrubosť, Bačo DKZ za nešportové správanie sa, presilovky: 0:3, oslabenia: 1:0, bez divákov.



Zostava SR: Eliaš – Bečár, Kapičák, Štrbák, Groch, Kmec, Socha, Eperješi – Šramaty, Demek, Danielčák – Žlnka, Petrovský, Repčík – Kupčo, Suchý, Šotek – Bačo, Stümpel, Sýkora – Čiernik. Tréner I. Feneš.

Budapešť 1. apríla (TASR) - Slovenskí hokejisti do 18 rokov sa rozlúčili so sezónou 2020/2021 víťazstvom. V druhom prípravnom zápase triumfovali vo štvrtok v Budapešti nad maďarskou dvadsiatkou 5:2. Informoval web hockeyslovakia.sk.O víťazstve rozhodla SR 18 v prostrednej tretine, v ktorej strelila tri góly v rozpätí 73 sekúnd. Dvakrát sa do streleckej listiny zapísal Peter Repčík rovnako ako v stredajšom úvodnom prípravnom súboji. V ňom Slováci deklasovali súpera 9:2.