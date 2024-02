Slováci otočili duel s Nemeckom, Frühauf: Vyzdvihol by som najmä tempo

Zvolen 7. februára (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia po 24 rokoch zavítala do Zvolena a v stredajšom prípravnom stretnutí potešila fanúšikov pod Pustým hradom triumfom 5:2 nad Nemeckom. Slováci pritom po 45 minútach hry prehrávali už 0:2, no päťgólovou kanonádou v záverečnej štvrťhodine schladili Nemcov.



"Po prvých dvoch tretinách a hlavne po druhom inkasovanom góle bolo cítiť, že sme dole my i publikum. Slúži ku cti hráčom, že to nezabalili a našli cestu k víťazstvu. Trochu sme prehádzali formácie a ukázalo sa to ako účinné. Vyzdvihol by som najmä tempo, ktoré sme dokázali zvýšiť v tak ťažkom zápase, pretože Nemci hrali dobre. Boli veľmi agresívni, silní v súbojoch. Musím poďakovať chlapcom, že sa cez to všetko prehrýzli a dali krásne góly," uviedol po zápase asistent trénera Peter Frühauf.







Po dvoch zásahoch nemeckého útočníka Jana Nijenhuisa vrátil späť do zápasu slovenský výber Patrik Hrehorčák. Dovtedy výborne chytajúceho brankára Jonasa Ancicku prekvapil švihom od modrej čiary. Zjavné zjednodušenie slovenskej hry sa podpísalo aj na druhom presnom zásahu Adama Lukošika, ktorý tečoval strelu kapitána Michala Ivana a zaznamenal premiérový gól za národný tím. "Videli sme pri prvom góle, že to stačí hodiť na bránku. Nechceli sme chodiť s pukom až do brány, pretože sme vedeli, že Nemci majú defenzívu zrovnanú a sú dobrí v predbránkovom priestore. Chceli sme to zjednodušiť, nahadzovať puky a v dvoch prípadoch to vyšlo fantasticky. Následné brejky boli hodné do knižky zakončenia. Pozeráme sa hlavne na to, čo sme dokázali predviesť v závere, akí sme boli rýchli a strieľali góly, čo nám chýbalo v minulej sezóne," povedal Frühauf.



Slováci využili momentum hry a zaskočených Nemcov zarmútil v 54. minúte ďalší premiérový strelec Andrej Kukuča. Popradský útočník sa pripojil k tímu až dodatočne, keď nahradil zraneného najproduktívnejšieho hráča Tipos extraligy Samuela Bučeka z Nitry. "Celé sa to zomlelo veľmi rýchlo. Včera po tréningu mi oznámili, že som nominovaný, čomu som sa veľmi potešil. Vždy sa teším do reprezentácie, hralo sa mi uvoľnene a som rád, že sme zvíťazili. Som veľmi rád, že sa mi podarilo streliť gól, sú to úžasné pocity," poznamenal útočník priebežného lídra najvyššej slovenskej súťaže.



Špeciálny duel odohral obranca Dávid Mudrák, ktorý je odchovancom Zvolena a dres miestneho HKM oblieka aj v tomto ročníku. "Ja som si to veľmi užil, pretože tu boli výborní ľudia, plný štadión. Pevne verím, že prídu aj zajtra," povedal 22-ročný bek, ktorý národný tím zažil vo svojom rodnom meste prvýkrát, keďže v decembri 1999 ešte nebol na svete. Reprezentácia vtedy remizovala vo federálnom derby s Českom 3:3. "Videl som to iba v médiách pred týmito zápasmi. Ja som vtedy nebol ani v pláne," dodal s úsmevom Mudrák, ktorý nastúpil v prvej obrannej dvojici s kapitánom Michalom Ivanom. Obranca Liberca je rovnako rodák zo Zvolena.