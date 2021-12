Slováci budú proti Švajčiarom bez obrancu Mudráka

Visp 16. decembra (TASR) - Slovenskí hokejisti chcú v piatkovom druhom zápase na Švajčiarskom pohári proti domácemu výberu (19.45) nadviazať na solídny výkon z úvodného duelu, v ktorom zdolali vo Vispe Lotyšsko 6:2. Prípadné druhé víťazstvo by znamenalo ich celkové prvenstvo na NaturEnergie Challenge 2021.



Slováci zvládli otvárací súboj, hoci rovnako ako súper naň nastúpili prakticky hneď po príchode do dejiska turnaja. Po odhlásení Nórska museli odohrať prvý zápas už o deň skôr, ako bolo pôvodne v pláne, a na úvodné buly sa postavili hneď po dlhej ceste. Proti Lotyšom si strelecký účet v reprezentačnom A-tíme otvorili až traja hráči - Jozef Baláž, Pavol Regenda i Róbert Varga, pričom Baláž s Vargom skórovali v premiére v národnom mužstve. Slovákov podržal v kritických chvíľach brankár Matej Tomek, v piatok by sa mal medzi žŕdky postaviť Patrik Rybár. "Určite sa na zápas so Švajčiarskom teším, veď som dlhší čas nereprezentoval. Dúfam, že sa dobre pripravíme, vo štvrtok sme mali voľný deň a mohli sme si oddýchnuť. Chalani boli dnes so mnou na ľade, aby ma pred piatkovým zápasom rozchytali," povedal Rybár. "Proti Švajčiarom to bude určite ťažký zápas. Majú dobré mužstvo, hrajú doma, budú sa chcieť ukázať. My budeme bojovať, nemáme čo stratiť," dodal brankár Dinama Minsk v rozhovore pre hockeyslovakia.sk.



Zápas s Lotyšskom nedohrali útočník Adam Liška a obranca Dávid Mudrák, štart druhého menovaného proti Helvétom je vylúčený. "Obaja si doliečujú zranenia. Mudrák má nastrelený členok, nie je to zlomené, to je dobrá informácia. V ďalšom zápase však s ním určite nemôžeme počítať. Liška dostal vo štvrtok na rozcvičke pukom do zubov, zo zápasu musel po úvodných minútach odstúpiť. Jeho stav monitorujeme, uvidíme, ako sa bude cítiť zajtra. Lekár v piatok určí, či bude môcť nastúpiť," informoval prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) a generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan.



Za najlepšieho hráča SR v prvom stretnutí vyhlásili Martina Gernáta, ktorý strelil v presilovke kurióznym spôsobom druhý gól Slovákov. Obranca HC Lausanne švajčiarskych hráčov dobre pozná zo zápasov tamojšej najvyššej súťaže: "Švajčiari majú v kádri top hráčov z ligy, prišli im najlepší strelci. Bude to oveľa náročnejší súboj ako proti Lotyšsku, budeme sa musieť na nich dobre pripraviť. Je super, že sme mali vo štvrtok deň voľna a mohli sme si oddýchnuť."



Do dejiska turnaja prišiel spoločne s Róbertom Petrovickým, asistentom trénera v jeho klube HC Lausanne. Vo Vispe doplnil na reprezentačnej striedačke duo asistentov Ján Pardavý - Andrej Podkonický. "Návrat do reprezentácie z klubovej úrovne je vždy dobrý. S Martinom sme sa pripojili k tímu včera, uvítali sa s chalanmi, s niektorými som sa zoznámil, lebo všetkých som osobne nepoznal. Bolo to narýchlo, chalani cestovali celý deň, je skvelé, že úvodný zápas dotiahli do víťazného konca," povedal Petrovický. "Proti Švajčiarom to bude ako vždy náročný zápas. Švajčiari budú rýchlo napádať, posúvať si puky, korčuľovať. Myslím si, že môžeme očakávať dobrý rýchly hokej. Musíme sa na to pripraviť."