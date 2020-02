Slováci v kvalifikácii ZOH zabojujú proti Bielorusku, Rakúsku a Poľsku

zloženie skupín finálovej fázy kvalifikácie ZOH (27. - 30. augusta):



D - Slovensko, Bielorusko, Rakúsko, Poľsko (hrá sa na Slovensku)



E - Lotyšsko, Francúzsko, Taliansko, Maďarsko (hrá sa v Lotyšsku)



F - Nórsko, Slovinsko, Dánsko, Kórejská republika (hrá sa v Nórsku)

Bratislava 9. februára (TASR) - Slovenských hokejistov čakajú v tohtoročnej olympijskej kvalifikácii (27. - 30. augusta) súperi z Bieloruska, Rakúska a Poľska. Poliaci si cez víkend vybojovali účasť na predkvalifikačnom turnaji v kazašskom Nursultane. Na ZOH 2022 do Pekingu postúpi zo skupiny, ktorá sa bude hrať na Slovensku, iba jej víťaz.Už skôr bolo isté, že Slovákov v kvalifikácii čakajú Bielorusi a Rakúšania. Z troch predkvalifikačných turnajov sa do tej "slovenskej" kvalifikoval ten víťaz, ktorý bol z troch postupujúcich najnižšie v renkingu Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). Nečakane sa ním napokon stalo Poľsko, ktoré v G-skupine v nedeľu prekvapujúco zdolalo v rozhodujúcom zápase favorizovaný Kazachstan 3:2. Pomohol im k tomu aj skvelý výkon brankára Johna Murraya, ktorý vykryl 51 striel súpera.povedal Murray pre iihf.com. Okrem Poliakov si účasť vo finálovej časti kvalifikácie vybojovali z ďalších dvoch turnajov Slovinci a Maďari.Istú účasť na ZOH v Pekingu majú okrem domácej Číny aj krajiny na prvých ôsmich miestach v rebríčku IIHF - Kanada, USA, Fínsko, Česko, Rusko, Švédsko, Švajčiarsko a Nemecko. Slovenských hokejistov o priamu účasť na ZOH pripravil najmä fakt, že počas uplynulých štyroch rokov sa na veľkom turnaji ani raz neprebojovali do štvrťfinále. Práve umiestnenia na MS v rokoch 2016, 2017, 2018 a 2019 spolu s umiestnením zo ZOH v Pjongčangu 2018 rozhodovali o priamom postupe na olympiádu.Kvalifikačná fáza D-skupiny by sa mohla odohrať v Košiciach, metropolu východného Slovenska favorizujú aj predstavitelia Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). V hre je však aj Bratislava, proces výberu stále prebieha. Termín turnaja umožňuje účasť aj hráčom z NHL, keďže predsezónne kempy tímov zo zámoria začínajú až v septembri.