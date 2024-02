Slovákov čaká dvojzápas s Nemcami, Frühauf: Máme dravých hráčov

Nominácia SR na dvojzápas s Nemeckom vo Zvolene (7.-8. februára)



brankári: Vladimír Glosár (HK Trebišov/HK Dukla Ingema Michalovce, 0 štartov), Samuel Hlavaj (HC Škoda Plzeň, 10)



obrancovia: Michal Beňo (HC Slovan Bratislava, 18 štartov/1 gól, Marek Korenčík (HC Slovan Bratislava, 3/0), Andrej Golian (HC Slovan Bratislava, 15/0), Boris Brincko (HK Poprad, 0/0), Martin Bučko (HC Dynamo Pardubice/HC Škoda Plzeň, 29/1), František Gajdoš (HK Nitra, 20/0), Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec, 44/1), Dávid Mudrák (HKM Zvolen, 18/1), Marko Stacha (HK Nitra, 2/0)



útočníci: Jozef Baláž (HK Dukla Trenčín, 13/5), Samuel Buček (HK Nitra, 13/5), Viliam Čacho (HC Oceláři Třinec, 24/7), Oleksij Myklucha (HK Spišská Nová Ves, 0/0), Róbert Džugan (HK Spišská Nová Ves, 0/0), Martin Faško-Rudáš (Bílí Tygři Liberec, 28/3), Miloš Roman (HC Oceláři Třinec, 38/5), Patrik Hrehorčák (HC Oceláři Třinec, 14/1), Matej Kašlík (HKM Zvolen, 4/1), Andrej Kollár (Kometa Brno, 24/3), Adam Lukošik (HC Slovan Bratislava 2/0), Oliver Okuliar (Mountfield Hradec Králové, 22/6), Alex Tamáši (Mountfield Hradec Králové, 35/5)







realizačný tím:



generálny manažér: Miroslav Šatan



manažérka: Zuzana Chrenková



hlavný tréner: Craig Ramsay



asistenti trénera: Peter Frühauf, Róbert Petrovický, Ján Pardavý



tréner brankárov: Ján Lašák



video analytik: Igor Andrejkovič



kondičný tréner: Róbert Bereš



lekár: MUDr. Pavel Lauko



fyzioterapeut: Martin Babják



výstrojoví manažéri: Marek Jenčík, Juraj Stopka







Nominácia Nemecka:



brankári: Tobias Ancicka (Kölner Haie), Florian Bugl (Straubing), Jonas Stettmer (Eisbären Berlín)



obrancovia: Arkadiusz Dziambor (Schwenninger Wild Wings), Korbinian Geibel, Eric Mik (obaja Eisbären Berlín), Adrian Klein (Straubing Tigers), Fabrizio Pilu (Adler Mannheim), Philipp Preto (Fischtown Penguins), Jan Luca Sennhenn (Kölner Haie), Moritz Wirth (Düsseldorfer EG)



útočníci: Alexander Blank (Düsseldorfer EG), Tim Brunnhuber (Straubing Tigers), Tim Fleischer (Norimberg Ice Tigers), Nikolaus Heigl (EHC Red Bull Mníchov), Taro Jentzsch (Iserrlohn Roosters), Philipp Krauß (ERC Ingolstadt), Danjo Leonhardt (Norimberg Ice Tigers), Jan Nijenhuis (ERC Ingolstadt), Veit Oswald (EHC Red Bull Mníchov), Cedric Schiemenz (Iserlohn Roosters), Luis Schinko (Grizzlys Wolfsburg), Tim Wohlgemuth, Robin van Calster (obaja Kölner Haie)







program dvojzápasu s Nemeckom vo Zvolene:



streda 7. februára



SLOVENSKO – Nemecko 18.00 h







štvrtok 8. februára



SLOVENSKO - Nemecko 18.00 h



Zvolen 6. februára (TASR) - Slovenskú hokejovú reprezentáciu čaká v stredu a štvrtok ďalšia previerka v príprave na MS, ktoré sa uskutočnia v Prahe a Ostrave (10. - 26. mája 2024). Národný tím zavíta prvýkrát po viac ako 24 rokoch do Zvolena, kde si Slováci zmerajú sily v dvojzápase s Nemeckom.Oba tímy sa pred oznámením vzájomnej konfrontácie dohodli, že svoje kádre vyskladajú z hráčov do 25 rokov, teda s ročníkom narodenia 1998 a menej. Filozofii realizačného tímu okolo hlavného kouča Craiga Ramsayho tento plán ideálne zapadol do prípravy na svetový šampionát.uviedol v pondelok pred úvodným tréningom asistent trénera Peter Frühauf.Slováci sa s Nemeckom už v rámci tejto prípravy stretli. Bolo to v novembri na Nemeckom pohári v Landshute, kde zdolali domáci výber 2:1, na celkové prvenstvo však potrebovali vyhrať aspoň o dva góly. Proti Nemcom si vtedy zahralo až 13 hráčov z terajšieho výberu. Jedným z nich je aj brankár Samuel Hlavaj. Dvadsaťdvaročný účastník uplynulého svetového šampionáte chytal práve proti Nemcom. Vo výrazne omladenom slovenskom tíme sa považuje za lídra.povedal Hlavaj, ktorý vo svojej kariére odchytal za národný tím 10 duelov.Nemecký výber je zložený z hráčov domácej súťaže, pričom ho tvoria traja brankári, osem obrancov a trinásť útočníkov. Najmladší vo výbere je 19-ročný krídelník Veit Oswald z Red Bullu Mníchov, ktorý zažije premiéru v A-tíme. Iba kvarteto z 24-členného kádra je z ročníka 1998, resp. 1999.uviedol hlavný tréner Harold Kreis pre oficiálny web nemeckého hokejového zväzu.Najskúsenejším hráčom v slovenskom výbere je obranca Michal Ivan so 44 štartmi, nasleduje útočník Miloš Roman s 38 duelmi za A-tím. Debut v najcennejšom drese môže zažiť kvarteto reprezentantov. Brankár Vladimír Glosár z HK Dukla Ingema Michalovce, obranca Boris Brincko z HK Poprad, ako aj útočníci Oleksij Myklucha a Róbert Džugan (obaja HK Spišská Nová Ves).poznamenal Ramsay.Doteraz videli slovenskí fanúšikovia pod Pustým hradom sedem prípravných duelov slovenského národného tímu, ten posledný už takmer pred štvrťstoročím - 11. decembra 1999. Vo federálnom derby medzi Slovenskom a Českom sa zrodila remíza 3:3. Predtým Slováci na štadióne vo Zvolene triumfovali v piatich zo šiestich stretnutí, pričom dvakrát zdolali Fínsko (obe stretnutia 4:2).