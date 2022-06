Slovenské hokejistky na MS do 18 rokov prehrali so Švajčiarkami 1:3

MS hráčok do 18 rokov - B-skupina (Middleton/USA)



Švajčiarsko - SLOVENSKO 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) Góly: 38. Harjuová (A. Martiová, Rosselová), 53. Gaberellová (Buchiová, Aymonová), 60. Surdezová (Buchiová) - 24. Dobiašová (Plankenauerová, Hudáková).



Vylúčené: 4:4 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 1:0, strely na bránku: 33:18, rozhodovali: Hurleyová (USA), Malá (ČR) – Gutauskasová (Kan.), Paulheimová (Maď.), 336 divákov.



zostavy /zdroj: hockeyslovakia.sk/:



Švajčiarsko: Favreová - Mächlerová, Buchiová, Harjuová, Bächlerová, Bargová Cunsová, Aymonová, L. Martiová - Surdezová, Gaberellová, Balzarolová - Eggliová, A. Martiová, Peterová - Manetschová, Rosselová, Lendiová - Christmannová, Kozuhová, Biglerová



Slovensko: Medviďová – Krákorová, Janeková, S. Halušková, Mateičková, Nilabovičová, Stern, M. Nemčeková, Macková – Hudáková, Dobiašová, Plankenauerová – Blichová, Fancovičová, Kapičáková – Donovalová, Tóthová, Tomaštíková – Taricsová, Jancsóová, Štrbáková

Middleton 8. júna (TASR) - Slovenské hokejové reprezentantky do 18 rokov neuspeli ani vo svojom druhom vystúpení na majstrovstvách sveta v americkom štáte Wisconsin. V utorňajšom súboji B-skupiny podľahli Švajčiarkam 1:3. Napriek tomu majú stále šancu na postup do štvrťfinále.Skóre sa v Middletone prvýkrát zmenilo až na začiatku druhej časti hry. V 24. minúte sa presadil prvý slovenský útok, keď z tesnej blízkosti usmernila puk do bránky Zuzana Dobiašová. Inkasovaný gól prebral Švajčiarky, ktoré postupne zvyšovali početnosť streľby a krátko pred odchodom do kabín sa dočkali vyrovnania. V 38. minúte v presilovke skórovala z dorážky Nina Harjuová. V úvode tretej tretiny mohla Slovenkám prinavrátiť vedenie Nina Hudáková, ale nepremenila trestné strieľanie a v 53. minúte sledovala, ako súperky využili ďalšiu presilovku zásluhou Eleny Gaberellovej. V posledných sekundách duelu ešte prikrášlila švajčiarske víťazstvo Jade Surdezová, ktorá v oslabení úspešne zakončila samostatný únik.Po dvoch hracích dňoch vedú tabuľky B-skupiny suverénne Češky, ktoré v utorok zdolali Nemky hladko 6:2. Na prvom mieste trónia so šiestimi bodmi a skóre 10:2. Tri body majú Nemky a Švajčiarky. Slovenkám zatiaľ patrí posledná pozícia s nulou na konte a jediným streleným gólom. Stále však môžu získať jednu z dvoch štvrťfinálových miesteniek. V záverečnom skupinovom zápase proti Nemkám (v piatok 10. júna o 3.00 h SELČ) potrebujú zvíťaziť aspoň o tri góly a musia sa spoliehať aj na to, že Češky zdolajú Švajčiarky v riadnom hracom čase.