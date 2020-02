Hokej: Slovenky na turnaji v Nórsku s troma prehrami

Turnaj štyroch krajín žien, Halden (Nór.)



Nórsko – Slovensko 6:4 (2:1, 2:2, 2:1)



Góly SR: 7. Hlinková (Kučerková), 24. Halušková (Ištocyová), 37. Halušková, 52. Čupková (Halušková, Hlinková).



zostava SR: Rišianová – Drábeková, Kučerková, Vargová, Košecká, Vysokajová, Šulíková, Cagáňová, Gaborčíková – Ištocyová, Hlinková, Korenková, Halušková, Čupková, Matejková, Šuráková, Kúbeková, Agostonová, Maskaľová, Schredlová, Staroňová.





Matej Ševčík, tréner žien SR: "Do zápasu sme vstúpili veľmi zle, hneď v prvej minúte sme inkasovali gól po chybe v obrannom pásme. Treba povedať, že sme podali v útoku veľmi slušný výkon. Naopak, v obrane sme na rozdiel od predchádzajúcich zápasov robili neprimerané množstvo chýb, ktoré vyústili do gólov. Bol to najrýchlejší zápas z pohľadu hernej aj korčuliarskej rýchlosti. Teší nás množstvo šancí, ktoré sme si vytvorili. Ale obranný systém a individuálne výkony v defenzíve, to sú veci, na ktorých musíme popracovať. Verím, že dievčatá nabrali nové skúsenosti, ktoré sa im aj nám v reprezentácii v budúcnosti zídu. Už o dva mesiace sú majstrovstvá sveta a je to dostatočne dlhá doba. Neboli sme tu v kompletnej zostave, mali sme výber zložený aj tak, aby sme vyskúšali nové adeptky do seniorského tímu. Získali sme ďalšie informácie o hráčkach, rozšírili sme si okruh. Prípravný kemp pred MS je dostatočne dlhý nato, aby sme pracovali na systémoch a presilových hrách, ktoré často rozhodujú zápasy." (zdroj: www.hockeyslovakia.sk)



Halden 8. februára (TASR) - Slovenská ženská hokejová reprezentácia sa s Turnajom štyroch krajín v nórskom Haldene rozlúčila prehrou. Národný tím vedený trénerom Matejom Ševčikom nestačil v sobotu na domáci výber, ktorému podľahol 4:6. Slovenky tak po prehrách s Francúzskom (2:4) a Maďarskom (1:2) nezískali na podujatí ani bod a obsadili posledné miesto.Podujatie v Nórsku bolo pre ženskú reprezentáciu poslednou turnajovou previerkou pred aprílovou prvou divíziou majstrovstiev sveta, kde budú súperkami Slovenska od 12. apríla postupne výbery Nórska, Francúzska, Švédska, Rakúska a Holandska.