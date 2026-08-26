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Slovenská 20-ka vstúpila do turnaja v Espoo výhrou nad Fínskom 4:3

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Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Zverenci trénera Petra Frühaufa sa na turnaji ešte stretnú s mladými Švajčiarmi, Čechmi a Švédmi.

Autor TASR
Espoo 26. augusta (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov víťazne vstúpili do Turnaja piatich krajín vo fínskom Espoo. Vo svojom úvodnom zápase zdolali v stredu domácich rovesníkov 4:3 po predĺžení. O víťazstve slovenskej „dvadsiatky“ rozhodol v tretej minúte predĺženia útočník Adam Nemec.

Zverenci trénera Petra Frühaufa sa na turnaji ešte stretnú s mladými Švajčiarmi, Čechmi a Švédmi.



Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov v Espoo:

Fínsko – SLOVENSKO 3:4 pp (1:1, 2:2, 0:0 - 0:1)

Góly: 8. Vatjus, 25. Mensonen, 37. Vilander - 18. Murin, 23. Rusznyák, 28. Chrenko, 63. A. Nemec



ďalší výsledok:

Česko – Švédsko 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
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