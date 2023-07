Slovenskí reprezentanti do 20 rokov zdolali Nemecko 7:6 po nájazdoch

prípravný zápas hráčov do 20 rokov /zdroj: hockeyslovakia.sk/:



Nemecko - SLOVENSKO 6:7 pp a sn (1:3, 5:3, 0:0 - 0:0, 0:1)



Góly: 9. Elias (Nieleck), 22. Hauf (Oswald, Weber), 25. Hauf (Rollinger, Wolf), 29. Oswald, 37. Tropmann (Hauf, Rollinger), 39. Kechter (Lutz, Krening) - 1. Ferkodič (Jendek), 5. Pánik (Císar, Baran), 11. Krakovský (Masnica), 28. Pánik (Ferkodič, Jendek), 29. Cedzo, 30. Ferkodič (Mamonov, Masnica), rozh. nájazd Masnica. Rozhodovali: Voit, Kalnik - Koziol, Spiegel, vylúčení: 6:3 na 2 min, navyše Bettahar (Nem.) 5+DKZ za vrazenie, presilovky: 2:4, oslabenia: 1:0.



Zostava SR 20: Jurčák – Kráľovič, Baran, J. Chromiak, Nahalka, Kráľovič, Pišoja, Krakovský, S. Barcík – Císar, Suchý, Šotek – Jendek, Mamonov, Ferkodič – Cedzo, Kukumberg, Jenčko – Masnica, Dudáš, Thomka

hlas po zápase:



Ivan Feneš, tréner SR 20: "Pri pohľade na výsledok si treba uvedomiť, že je stred leta. Chalani sú len v začiatkoch prípravy na ľade. Za tri dni, ktoré sme s nimi dosiaľ strávili, potvrdili, že sú skvelou partiou, s ktorou sa oplatí pracovať. Zápas, samozrejme, nespĺňal kritériá, ktoré budeme vyžadovať smerom k majstrovstvám sveta. No stále to bol len prvý krok v našej príprave. Videli sme zopár výborných výkonov. Pozitívom bolo, že všetky formácie sa dokázali presadiť aj v presilových hrách. Veľa gólov padlo po individuálnych chybách na oboch stranách, my sme si však istí, že v každom ďalšom stretnutí, ktoré prídu, budú naši chalani už len lepší."

Füssen 27. júla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov zvíťazili v prvom z dvojice prípravných stretnutí v nemeckom Füssene nad domácimi rovesníkmi 7:6 po samostatných nájazdoch. Autorom víťazného nájazdu bol Patrik Masnica.Pre zverencov trénera Ivana Feneša to bol prvý prípravný zápas v sezóne 2023/2024. Druhý duel s nemeckouodohrajú v piatok o 12.00 h.