Slovenská dvadsiatka sa predstaví na Turnaji piatich krajín vo Fínsku

Program Slovenska na Turnaji piatich krajín do 20 rokov vo Fínsku:



streda 16. apríla o 18.30 h: Fínsko - SLOVENSKO



štvrtok 17. apríla o 13.00 h: SLOVENSKO - Švédsko



piatok 18. apríla o 15.00 h: Švajčiarsko - SLOVENSKO



sobota 19. apríla o 17.30 h: Česko - SLOVENSKO



Bratislava 7. apríla (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov sa od 16. do 20. apríla predstaví na Turnaji piatich krajín vo Fínsku, čím odštartuje prípravu na decembrové majstrovstvá sveta juniorov v USA.Nominácia reprezentačného tímu do 20 rokov sa v týchto dňoch finalizuje, realizačný tím čaká na koniec klubových povinností hráčov v play off. V pôvodnom výber bolo 13 mien.prezradil pre oficiálnu stránku Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) hlavný tréner tohto družstva Ivan Feneš.Slováci postupne nastúpia proti Fínsku, Švédsku, Česku a Švajčiarsku.uviedol kouč Slovenska.