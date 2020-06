Slovinec Pance skončil v Slovane, vrátil sa do Ľubľany

Ľubľana 5. júna (TASR) - Slovinský hokejový útočník Žiga Pance zamieril po pôsobení v Slovane Bratislava do HK Olimpija Ľubľana. Klub o tom informoval prostredníctvom svojho twitterového účtu.



Pance odohral v predčasne ukončenom tipsportligovom ročníku 30 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 10 gólov, 6 asistencií a 10 plusových bodov. V najvyššej slovenskej súťaži už pôsobil aj v drese DVTK Jegesmedvék Miškovec. Účastník štyroch MS a dvoch ZOH sa do materského klubu vrátil po siedmich sezónach, v minulosti získal s Ľubľanou tituly, klubové farby hájil aj v medzinárodnej EBEL.



Pance je tretí hráč Slovana Bratislava, ktorý si po sezóne 2019/2020 našiel nové pôsobisko. Jindřich Abdul zamieril do Čerepovca (KHL), Tomáš Matoušek bude hrať za Michalovce.