TEBS Bratislava postúpil do semifinále po víťazstve v Leviciach 6:3
Medzi štvoricu najlepších tímov sa už predtým dostali aj Žilina, Dubnica a Humenné.
Autor TASR
Levice 10. septembra (TASR) - Hokejisti TEBS Bratislava postúpili do semifinále JOJ Šport Slovenského pohára. V stredajšom štvrťfinálovom zápase zvíťazili na ľade HK TAM Levice 6:3. Medzi štvoricu najlepších tímov sa už predtým dostali aj Žilina, Dubnica a Humenné.
JOJ Šport Slovenský pohár, štvrťfinále
HC TAM Levice - TEBS Bratislava 3:6 (1:0, 1:5, 1:1)
Góly: 18. Chlepčok (Rais, Alapuranen), 32. Kupka (Rais, Slovák), 58. Králik - 22. Géci (Buc, Volkov), 24. Hamráček (Jakubík, Štetka), 33. Buc (Jakubík, Géci), 34. Ridzoň (Jendek, Lupták), 38. Hamráček (Zahradník, Jakubík), 56. Géci (Buc). Rozhodcovia: Bachúrik, J. Konc ml. - Bezák, Haringa, vylúčení: 7:9 na 2 min., presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 465 divákov.
Levice: Šebo - Rais, Pánik, Gellen, Bajza, Šiškov, Scheuer, Štrbáň, Štefanka - Bartakovics, Kupka, Slovák - Alapuranen, Král, Chlepčok - Ozimák, Králik, Šabanov - Sobotka, Svitana, Rubín
Bratislava: Vojvoda - Luža, Kršák, Volkov, Knižka, Hauser, Škultéty, Bajza, Innanmaa - Štetka, Jakubík, Hamráček - Géci, Buc, Zahradník - Ridzoň, Lupták, Jendek - Samadov, Habda, Mikulec
