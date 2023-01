Vo finále Slovenského pohára sa stretnú obhajca prvenstva a líder SHL

Bratislava 5. januára (TASR) - Druhý ročník domácej hokejovej súťaže JOJ ŠPORT Slovenský pohár vyvrcholí v sobotu 7. februára. O celkový triumf si zahrajú obhajcovia prvenstva Vlci Žilina a aktuálny líder TIPOS Slovenskej hokejovej ligy HC 19 Humenné.



"Do boja o JOJ Šport Slovenský pohár sa v aktuálnej sezóne zapojilo osemnásť tímov zo všetkých troch seniorských líg. Dve základné skupiny ovládli aktuálni finalisti, tretiu vyhrali hráči Levíc. Tých v semifinále vyradili Vlci. Hráči Humenného si zase v boji o finálovú miestenku poradil s gladiátormi z Trnavy," informuje portál hockeyslovakia.sk.



"Ďalší ročník atraktívneho pohára máme takmer za sebou. Ďakujem všetkým tímom, ktoré sa zapojili a oživili hokejovú sezónu divákom a fanúšikom troch našich seniorských súťaží. Vážim si ich záujem a verím, že ich uvidíme v budúcej sezóne spolu s ostatnými tímami, ktoré sa do tohto ročníka neprihlásili," zhodnotil gestor JOJ ŠPORT Slovenského pohára a manažér športového oddelenia SZĽH Rastislav Konečný.



Pohárové finále sa odohrá 7. februára o 17.30 h na Zimnom štadióne v Žiline, no fanúšikovia si ho budú môcť vychutnať aj na obrazovkách televízie JOJ ŠPORT. "Právo organizácie finálového zápasu dostal vlaňajší víťaz zo Žiliny, ktorý túto možnosť využil ešte predtým, než sa dostal opätovne do finále," vysvetlil Rastislav Konečný.



Šancu obhájiť minuloročný triumf z prešovského ľadu budú mať žilinskí Vlci. "Nám dáva Slovenský pohár naozaj význam, je to súťaž, v ktorej chceme uspieť. Sme radi, že sme sa dostali znova do finále, tobôž, keď sme vedeli, že finále sa bude hrať u nás v Žiline. Berieme to aj ako odmenu pre našich fanúšikov," predostrel ambície Rastislav Chovanec, predsa predstavenstva Vlci Žilina.



Chuť po celkovom víťazstve neskrýva ani aktuálny líder druhej najvyššej hokejovej súťaže. "Slovenský pohár sme zo začiatku brali len ako náhradu za prípravné zápasy. S pribúdajúcimi víťazstvami sme ho začali brať vážne a momentálne sme v stave, že urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby sme ho vyhrali. Bolo by krásne získať pohár pri našej premiérovej účasti v ňom," povedal predseda klubu HC 19 Humenné Peter Ždiňák.



Víťaz JOJ ŠPORT Slovenského pohára získa okrem trofeje a možnosti organizovať budúcosezónne finále aj finančnú prémiu 15-tisíc eur. Zdolaný finalista získa polovicu. K týmto sumám sa ešte prirátajú vybojované odmeny za postup v rámci jednotlivých fáz JOJ ŠPORT Slovenského pohára, a tak si celkový víťaz odnesie dokopy 20-tisíc eur.