Hokejový Spenglerov pohár sa možno tento rok neuskutoční

Zürich 30. júla (TASR) - Najstarší hokejový turnaj na svete o Spenglerov pohár sa tento rok možno neuskutoční. Ak sa tak stane, tradičný zimný turnaj by sa neodohral po prvý raz za 64 rokov. Informoval o tom portál swisshockeynews.ch.



Švajčiarska vláda prijala opatrenia po pandémii koronavírusu, v novej sezóne by malo byť na tribúnach iba 1000 divákov. "Ak budeme môcť pustiť na štadión len toľko divákov, budeme musieť diskutovať o zrušení turnaja, pretože náklady na organizáciu môžu prekročiť príjmy," uviedol Gaudenz Domenig, prezident klubu HC Davos.



Obmedzenie diváckej účasti však nie je jediná prekážka, ktorá môže potenciálne narušiť konanie turnaja. Podľa zdroja musia ísť zahraničné tímy po príchode do Švajčiarska do karantény, z tohto dôvodu s najväčšou pravdepodobnosťou účasť na turnaji odrieknu.



Spenglerov pohár je najstarší medzinárodný klubový turnaj na svete, koná sa od roku 1923. Počas tohto obdobia sa neuskutočnili iba štyri ročníky. Stalo sa tak v rokoch 1939, 1940, 1949 a 1956. Účastníkov turnaja pozýva usporiadajúci klub HC Davos.