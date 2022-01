Hokej: Spišiaci posunuli konflikt z Michaloviec právnikovi

Michalovce/Spišská Nová Ves 15. januára (TASR) - Extraligový klub HK Spišská Nová Ves sa po konflikte s činovníkmi HK Dukla Ingmea Michalovce obrátil na právnika. V oficiálnom vyjadrení, ktoré klub zverejnil na sociálnych sieťach, sa postavil za svojich hráčov Arvina Atwala a Matta Petgraveho, ktorí boli údajne terčom hanlivých pokrikov, ktoré vyústili do fyzického konfliktu v priestoroch zimného štadióna v Michalovciach. Od prejavov rasizmu sa v stanovisku dištancoval aj michalovský klub. Podľa Spišiakov je celá vec hanba niektorých jednotlivcov, vrátane kustóda domáceho tímu.



TASR uvádza oficiálne stanovisko HK Spišská Nová Ves v plnom znení bez redakčných úprav:



"Hneď na úvod chceme uviesť, že ako klub absolútne stojíme za všetkými hráčmi, realizačným tímom a členmi nášho klubu bez rozdielu farby pleti alebo vierovyznania. Nakoľko sa na sociálnych sieťach a v rôznych médiách šíria rôzne informácie radi by sme ako klub na včerajší incident dali oficiálne stanovisko. Sme sklamaní z konania niektorých osôb počas a hlavne po včerajšom zápase medzi HK DUKLA Ingema Michalovce a HK Spišská Nová Ves. Správanie, aké predviedli je absolútne neprípustné a ponižujúce. Urážanie kohokoľvek rasistickými gestami a pokrikmi nepatrí do žiadnej spoločnosti a už vôbec nie do športovej. Je to hanba a zlyhanie niektorých jednotlivcov, ktorí takýmto správaním dehonestujú dobré meno športovej spoločnosti, Tipos extraligy a ľadového hokeja na Slovensku. Kustód domáceho tímu bol za podobne incidenty už viackrát riešený. Náš klub má v stanovách okrem iných bodov aj bod o okamžitom vylúčení člena klubu, ak sa u neho prejavia prvky rasizmu.



Aj na základe zápisu delegáta po včerajšom stretnutí, v ktorom je uvedené verbálne a fyzické napadnutie, ďalej rasistické napadnutie zo strany členov realizačného tímu domáceho klubu a usporiadateľskou službou, sme sa rozhodli celú situáciu posunúť nášmu klubovému právnikovi, po preštudovaní celej situácie zvážime právne kroky voči vybraným osobám. Na záver chceme dodať, že ako hokejový klub by sme sa oveľa radšej venovali športovým témam a nie takýmto ponižujúcim incidentom a tešíme sa z toho, že už zajtra (nedeľa, 16. januára) privítame po dlhej dobe našich najlepších fanúšikov v Spiš aréne."



Rasistické prejavy odsúdili aj predstavitelia HK Dukla Ingema Michalovce: "Na objektívne vyhodnotenie celej situácie je potrebný čas a poznanie všetkých faktov. Momentálne prebieha interné šetrenie a a preto nepripadá hráčom, zamestnancom a ani klubom samotným vynášať súdy a závery. Táto úloha prináleží orgánom na to povereným. Veríme, že všetci, ktorí vznášajú akékoľvek obvinenia, majú na to dôkazy. My ako klub sa dištancujeme od akýchkoľvek prejavov rasizmu. Nepatrí to do športu, ani do modernej civilizovanej spoločnosti. V každom prípade by sme sa chceli poďakovať usporiadateľskej službe, ktorá zabezpečila bezpečný odchod HK Spišská Nová Ves zo štadióna."