SR 18 nastúpi v Trenčíne proti Česku, predstaví sa aj v Nórsku

Nominácia SR 18 na prípravný dvojzápas proti ČR v Trenčíne:



Brankári: Patrik Brezáni (HKM Zvolen), Samuel Sameliak (Mládež MHK 32 Liptovský Mikuláš)



Obrancovia: Patryk Zubek (BARANI Banská Bystrica), Patrik Rusznyák (HC SLOVAN Bratislava), Matúš Lisý (HK Nitra), Michal Čapoš (Johnstown Tomahawks/USA), Tomáš Vajko (VLCI Žilina-mládež/HC Topoľčany), Adam Goljer (HK DUKLA Trenčín/HK Spartak Dubnica), Samuel Jaroška (HK DUKLA Trenčín)



Útočníci: Jakub Dubravík (VLCI Žilina-mládež), Martin Kalis, Tobias Tomík (obaja HK DUKLA Trenčín), Michal Svrček (Brynäs IF/Švéd.), Tomáš Chrenko (HK Nitra), Alex Mišiak (HKM Zvolen), Samuel Murin (HK ŠKP Poprad), Michal Čunderlík (BARANI Banská Bystrica/HK Levice), Lukáš Tomka (BARANI Banská Bystrica), Andrej Zuščák (HC Košice), Adam Saloň (HC SLOVAN Bratislava), Kristián Kriška (Mládež MHK 32 Liptovský Mikuláš), Lucas Novak (BARANI Banská Bystrica)







Nominácia SR 18 na Turnaj štyroch krajín v Gjöviku:



Brankári: Jakub Hájek (Rytíři Kladno/ČR), Ondrej Šály (Nordic Hockey Academy/Rak.)



Obrancovia: Maxim Pavličko (HK ŠKP Poprad), Michal Jozef Tkáč, Marek Oboril (obaja HC Košice), Marcus Kršák (Malmö Redhawks/Švéd.), Adam Kalman (HK Nitra), Adrian Raška (VLCI Žilina-mládež), Roman Taliga (HC SLOVAN Bratislava)



Útočníci: Jakub Habla (HOBA Bratislava), Jakub Polčík (HK Spišská Nová Ves), Lukáš Hukel (HKM Zvolen), Frederik Balko (HC SLOVAN Bratislava-mládež), Viktor Stas (Mládež MHK 32 Liptovský Mikuláš), Adam Nemec (HK Nitra), Pavol Morávek (Nordic Hockey Academy/Rak.), Lukáš Urdák (VLCI Žilina-mládež), Dávid Baláž (HC Sparta Praha/ČR), Tobias Jan Tabaček (HK Spišská Nová Ves), Dávid Bórik (HK DUKLA Trenčín/HK Spartak Dubnica), Daniel Šušoliak (BARANI Banská Bystrica), Ivan Berčík (HK Nitra)







Program prípravného dvojzápasu hráčov do 18 rokov v Trenčíne:



streda 11. decembra



16.00 Slovensko – Česko



štvrtok 12. decembra



12.15 Slovensko – Česko







Program Turnaja štyroch krajín hráčov do 18 rokov v Gjoviku (Nór.):



štvrtok 12. decembra



19.00 Slovensko - Nórsko



piatok 13. decembra



15.00 Dánsko – Slovensko



sobota 14. decembra



12.00 Maďarsko - Slovensko

Bratislava 27. novembra (TASR) - Slovenskú hokejovú reprezentáciu do 18 rokov čaká v závere roka nabitý program. V decembri absolvuje až tri medzinárodné podujatia, z toho dve v rámci predvianočnej reprezentačnej pauzy. Preto realizačný tím poskladal na najbližšie akcie dva výbery pozostávajúce dokopy zo 44 hráčov.Prvý tím pod vedením hlavného trénera Martina Dendisa sa predstaví v dvoch dueloch s českými rovesníkmi, ktoré sú naplánované na 11. a 12. decembra v Trenčíne na ľadovej ploche tamojšej akadémie. Druhé družstvo s koučom Michalom Dostálom vycestuje po výcvikovom tábore v rakúskom Brucku do nórskeho Gjöviku, kde ho od 12. do 14. decembra preveria na Turnaji štyroch krajín okrem domácich hokejistov aj Dáni a Maďari.uviedol pre web hockeyslovakia.sk hlavný tréner SR 18 Martin Dendis.Slovenskása bude musieť v decembri zaobísť bez trojice hráčov nosného ročníka 2007. Brankár Michal Prádel, obranca Luka Radivojevič a útočník Ján Chovan dostanú šancu zabojovať o miestenku na svetový šampionát juniorov. Naopak, priestor súperiť o letenky na jarné MS do 18 rokov dostanú iní hráči.Decembrový program SR 18 bude pokračovať aj po Vianociach. V závere roka zamieri slovenský výber na Turnaj piatich krajín do švajčiarskeho Zuchwilu.doplnil Dendis.