SR 20 na záver podľahla ČR 1:3, Petrovický: Škoda nevyužitých šancí

Prípravný zápas:



Česko "20" - Slovensko "20" 3:1 (3:0, 0:0, 0:1)



Góly: 4. Pytlík (Koffer, Myšák), 11. Barinka (Přikryl), 12. Koffer (Pytlík, Teplý) - 60. Slafkovský (Čajkovič, Turanský). Rozhodovali: Jeřábek, Vrba – Ondráček, Špůr, vylúčení: 6:6, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 59 divákov.



ČR: Bednář – Kubíček, Kučeřík, Haš, Svozil, Jiříček, Klikorka, Poizl, Baláž – Novák, Myšák, Raška – Teplý, Pytlík, Koffer – Barinka, Vitouch, Peterek – Pšenička, Přikryl, Jindra

SR: Latkóczy – Stacha, Golian, Mudrák, Fatul, Turan, Petrovický, Beňo, Gajdoš – Čajkovič, Turanský, Kolenič – Melcher, Jellúš, Valigura – Lašák, Kašlík, Chromiak – Jendek, Slafkovský, Krajč

Brno 27. júla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov prehrali aj v treťom, záverečnom prípravnom zápase s českými rovesníkmi. Zverenci trénera Róberta Petrovického podľahli v pondelok v športovom centre Lužánky v Brne súperovi 1:3.Mladí Slováci si pripísali proti ČR prehry aj v piatok (2:6) a nedeľu (0:4). Tímy sa na odohratí duelov dohodli v rámci prípravy na juniorské MS v kanadských mestách Edmonton a Red Deer.Najbližšie slovenských juniorov čaká od pondelka 17. augusta päťdňový výcvikový tábor v Žiari nad Hronom. Od ďalšieho pondelka 24. augusta sa presťahujú do Bratislavy, odkiaľ by sa mali presunúť na turnaj do Hodonína. Konanie podujatia bude závisieť od vývoja situácie ohľadom pandémie koronavírusu.Mladí Slováci opäť nezachytili úvod stretnutia a už v 12. minúte prehrávali 0:3. Česi nekompromisne trestali ich vylúčenia a využili dve presilovky. V prvej tretine si Petrovického zverenci síce vypracovali niekoľko šancí, no žiadnu nevyužili, tú najväčšiu nepremenil Turanský. V úvode druhej časti sa Slováci museli brániť pri presilovkovom tlaku súpera, no Latkóczy odolal. Hostia potom prebrali iniciatívu, boli aktívnejším tímom, strelecky sa však stále nevedeli presadiť. Dočkali sa až v záverečnej minúte zápasu, keď sa Čajkovičova delovka odrazila od zadného mantinelu pred bránku a Slafkovský pohotovo poslal puk do siete. V posledných sekundách to skúsili hostia so šiestimi korčuliarmi na ľade, ale druhého gólu sa už nedočkali., tréner SR /zdroj: hockeyslovakia.sk/: