SR 20 podľahla Fínom 1:6, Surový: Potrebujeme mať väčšiu základňu

Poprad 18. apríla (TASR) - Slovenskí hokejisti do 20 rokov neuspeli ani v druhom stretnutí na domácom Turnaji piatich krajín v Poprade. Po prehre s Českom (2:7) nestačili ani na favorizovaných Fínov a podľahli im 1:6. Podľa asistenta trénera Tomáša Surového je vidieť reálny obraz, keď tímu chýbajú niektorí hráči. Zároveň zdôraznil, že na ľudí v slovenskom hokeji čaká veľa práce, aby bolo k dispozícii viac hráčov, ktorí by boli konkurencieschopní na medzinárodnom ľade.



Fínom vyšiel úvod duelu a počas 81 sekúnd dokázali streliť dva góly. Presadili sa Benjamin Rautiainen a Elias Huttu. V prvej časti zvýšil Arttu Alasiurua počas presilovej hry a bolo po zápase. "Suomi" v polovici duelu viedli už 6:0 a zvyšok stretnutia dohrávali v pokojnom tempe. "Samozrejme, nikto nepochválil chlapcov za prehru 1:6. Fíni boli dominantní a treba to uznať. Hráčov sme však pochválili za zvládnuté oslabenia, ktoré ustáli," uviedol Surový.



Bývalý slovenský reprezentant zároveň pomenoval, čo zlepšiť. "Určite nás čaká veľmi veľa práce v celom slovenskom hokeji, či už juniorskom, dorasteneckom i v mladších kategóriách, aby sme mali širšiu základňu. Všetci musíme spojiť sily, je to dlhodobá práca, ale potrebujeme mať väčšiu základňu."



Slováci od 30. minúty už neinkasovali a záverečnú tretiu tretinu sa im podarilo výsledkovo zvládnuť (1:0). Stanislav Gron výborným forčekom zobral puk Eerovi Prihtiovi a prekazil čisté konto Henrimu Karppinenovi. "Síce je to len čiastkový úspech, ale tretiu tretinu sme vyhrali, chalani tam bojovali. To im slúži ku cti, vieme však, že Fíni trochu ubrali nohu z plynu. Takýmito krokmi a dlhodobou prácou sa môžeme priblížiť k svetovej špičke v juniorskom hokeji," povedal Surový.



Slovákov čakajú na kvalitne obsadenom turnaji ešte dva zápasy. Po piatkovom dni voľna si v sobotu zmerajú sily so Švajčiarskom (16.00 h) a v záverečnom stretnutí ich čakajú Švédi (14.30 h). "Musíme hrať proti týmto tímom poctivý hokej, aký sme predviedli v tretej tretine. Nemôže sa nám však stávať, že dostaneme hneď na začiatku dva góly. Proti takémuto favoritovi už vôbec nie. Potrebujeme si prejsť tieto individuálne veci na videu a zopakovať v ďalších dueloch obetavý výkon. Napríklad Švédom sa vieme vyrovnať len poctivou hrou a tímovým duchom, pretože majú väčší talent na tomto turnaji ako my," skonštatoval Surový.