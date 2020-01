Hokejová osemnástka sa o návrat medzi elitu pokúsi na Spiši

Program SR "18" na MS prvej divízie skupiny A:



Pondelok, 13. apríla: SR - Japonsko /19.00/

Utorok, 14. apríla: SR - Nórsko /19.00/

Štvrtok, 16. apríla: SR - Francúzsko /19.00/

Piatok, 17. apríla: SR - Dánsko /19.00/

Nedeľa, 19. apríla: SR - Kazachstan /19.00/

Spišská Nová Ves 13. januára (TASR) - Presne o tri mesiace odštartuje v Spišskej Novej Vsi šampionát prvej divízie MS hokejistov do 18 rokov (13.- 19. apríla). Slováci vstúpia do domáceho turnaja s cieľom vrátiť sa do elitnej kategórie, pričom túto snahu podporil aj Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) organizovaním podujatia. "," uviedol prezident SZĽH Miroslav Šatan.SZĽH získal v nedávnych rokoch viacero skúseností s organizáciou podujatí svetového významu. Seniorské MS v rokoch 2011 i 2019 mali pozitívnu odozvu v IIHF, rovnako tak aj MS hráčov do 18 rokov v roku 2017 či nedávny šampionát žien do 18 rokov. "" poznamenal Šatan.Ani podľa riaditeľky Organizačného výboru Anety Büdi by s organizáciou turnaja nemali byť zásadné komplikácie. "" uviedla Büdi.Postup, resp. návrat do najvyššej kategórie, bude jednoznačný cieľ slovenského tímu. Zverenci trénera Ivana Feneša by radi nadviazali na svojich predchodcov z roku 2012, ktorým sa prakticky okamžite podaril návrat medzi svetovú elitu. V domácom prostredí budú v konkurencii Japonska, Nórska, Francúzska, Dánska a Kazachstanu v pozícii favorita. "," uviedol Šatan.Vstupenky na šampionát pôjdu do predaja 10. februára. Budú mať jednotnú cenu 12 eur, pričom pôjde o celodenné vstupy.