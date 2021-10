Banská Bystrica chce v decembri hrať už doma

Banská Bystrica 21. októbra (TASR) – Hokejisti HC '05 Banská Bystrica by už v decembri mohli hrať domáce zápasy na svojom štadióne. Ten v súčasnosti prechádza rozsiahlou rekonštrukciou, momentálne sú stavebné práce ukončené na 80 percent.



Ak všetko pôjde podľa plánu, „barani" by prvý tohtosezónny domáci duel v Tipos extralige v zrekonštruovanej aréne mohli odohrať 5. decembra, keď sa chystajú privítajú HC GROTTO Prešov.



Najrozsiahlejšia rekonštrukcia banskobystrického zimného štadióna v histórii sa začala vlani v decembri odovzdaním staveniska vysúťaženému zhotoviteľovi. V súčasnosti sa práce zameriavajú na finalizáciu zateplenia fasád, montáže obkladov a dlažieb, schodísk i zábradlí na novej západnej tribúne. Začiatkom novembra je plánované osádzanie mantinelov a po jeho dokončení sa začne aj s mrazením ľadovej plochy. Do 30. novembra by mali byť všetky zazmluvnené práce na západnej tribúne ukončené, s výnimkou reštaurácie a bufetov, ktoré si nájomca týchto prevádzok dokončuje vo vlastnej réžii.



„Verím, že termíny sa podarí dodržať a 5. decembra budú môcť Barani odohrať na štadióne svoj prvý domáci zápas. Po dokončení stavebných prác na západnej tribúne nás ešte čaká náročný proces jej kolaudácie. Ak by sa tento administratívny postup neúmerne predlžoval, naším zámerom je v takom prípade sprístupniť divákom severnú a južnú tribúnu. Všetko bude závisieť aj od vtedy aktuálne platných protiepidemických opatrení. Som presvedčený, že ešte chvíľu všetci vydržíme, a následne budeme môcť štadión naplniť do posledného miesta," uviedol v tlačovej správe primátor mesta Ján Nosko.



Hráči HC '05 v úvode extraligového ročníka hrajú všetky zápasy na klziskách súperov. V ich domovskom stánku v súčasnosti finišujú aj projektové práce na oprave spevnených plôch, oplotenia a revitalizácie okolia. V zimných mesiacoch by sa malo uskutočniť verejné obstarávanie na zhotoviteľa, aby v jarných mesiacoch, hneď ako to počasie dovolí, sa mohlo začať s realizáciou.



„Aktuálne sme aj pred spustením verejnej súťaže na modernizáciu technickej infraštruktúry – nové osvetlenie, ozvučenie oboch hál, turniketové systémy s predprípravou na detekciu tváre, časomiery a 35 LCD obrazoviek, ktoré budú umiestnené v útrobách štadióna, ako aj na multimediálnu kocku zavesenú nad hracou plochou haly A, ktorá by svojím vzhľadom a veľkosťou mala byť jedinečnou na Slovensku," povedal Dušan Argaláš, riaditeľ MBB, a. s.



Po skončení rekonštrukcie západnej tribúny bude zhotoviteľ pokračovať v dokončovacích prácach a finalizácii interiérového vzhľadu východnej tribúny (pôvodná VIP zóna) a ostatných, rekonštrukciou nedotknutých, priestorov.